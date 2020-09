„Beatleșii ISIS” vor putea fi judecați în Statele Unite

Avocații lui Maha Elgizouli au argumentat că decizia ministrului de interne Priti Patel contravine Legii de Protecție a Datelor din Regatul Unit și au cerut curții ca niciun fel de dovezi să nu fie oferite Statelor Unite în cadrul unei audieri care urmează să aibă loc la Londra în 11 septembrie. Cererea acestora a fost respinsă marți.Fiul lui Elgizouli’s, El Shafee Elsheikh, și un cetățean britanic, Alexanda Kotey, sunt acuzați de apartenență la un grup de militanți islamiști porecliți „Beatleșii ISIS” care a executat mai mulți prizonieri din Occident.Audierea privind decizia lui Priti Patel de a face schimb de informații cu SUA a fost ținută în regim de urgență deoarece guvernul american a indicat că îi va transfera pe cei doi membri ai Statului Islamic în Irak dacă nu va primi toate dovezile pe care le dețin autoritățile britanice.În cazul în care Elsheikh și Kotey vor fi găsiți vinovați de terorism de către o instanță irakiană aceștia riscă pedeapsa capitală. Celor doi bărbați crescuți în Regatul Unit le-a fost revocată cetățenia britanică în urma acuzațiilor că ar face parte dintr-o celulă de călăi din Siria care l-a inclus și pe britanicul „Jihadi John”, ucis în 2015 de un atac aerian al SUA Cei doi membri ISIS - care au făcut parte inițial dintr-un grup de patru bărbați - au fost porecliți „Beatleșii” datorită cetățeniei și accentului britanic și se crede că ar fi responsabili de mai multe execuții ale ostaticilor, o parte din acestea fiind înregistrate video.Capturați în Siria în 2015, unul dintre „Beatleși” a fost ucis iar un altul a fost arestat și pus sub acuzare în Siria. Kotey și Elsheikh au fost capturați în 2018.Regatul Unit le-a retras cetățenia celor patru în 2015 dar acum refuză să îi pună sub acuzare pe Kotey și Elsheikh, citând complicațiile legale de a repatria foști cetățeni. Însă Departamentul de justiție american a indicat că dorește să îi pună sub acuzare pe cei doi pe teritoriul Statelor Unite.