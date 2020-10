Focarul de la Casa Albă: Cronologia contagierii administrației Trump de la un posibil eveniment de super-răspândire

Donald Trump a anunțat vinerea trecută că el și prima doamnă Melania Trump au fost testați pozitiv cu COVID-19, diagnosticul familiei prezidențiale venind la scurt timp după ce o consilieră apropiată a acestuia a fost depistată cu coronavirusul și cu puțin timp înainte ca doi senatori republicani apropiați de președintele american să anunțe că au fost testați pozitiv cu SARS-CoV-2 relatează Business Insider Uite cum a început focarul din administrația Trump de la un posibil eveniment de super-răspândire din grădina de trandafiri a Casei Albe:Politicieni republicani proeminenți au participat la eveniment pentru a saluta nominalizarea unei judecătoare conservatoare de către Trump. Imaginile de la ceremonie îi arată pe participanți fără măști de protecție și nerespectând regulile de distanțare fizică, ceremonia având toate premisele unui eveniment de super-răspândireCeremonia de nominalizare a judecătoarei Amy Coney BarrettDezbaterea a fost moderată de prezentatorul Fox News, Chris Wallace, acesta relatând ulterior că Trump a ajuns prea târziu la eveniment pentru a fi testat pentru COVID-19. Membrii familiei prezidențiale pot fi văzuți în public fără măști de protecție, existând relatări că aceștia nu le-ar fi purtat nici la hotelul din Cleveland, Ohio în care s-au cazat.Hicks a fost primul oficial din cadrul Casei Albe care a anunțat că a contractat coronavirusul, consiliera lui Trump călătorind alături de acesta la bordul Air Force One (n.r. aeronava oficială a președintelui SUA) la dezbaterea din Cleveland și înapoi, potrivit informațiilor obținute de presă.În cadrul evenimentului, găzduit într-un complex deținut de Trump, președintele american le-a declarat donatorilor că „sfârșitul pandemiei poate fi întrevăzut”, cu doar câteva ore înainte să fie diagnosticat cu COVID-19.Guvernatorul statului New Jersey, Phil Murphy, a declarat luni că decizia lui Trump de a continua cu organizarea evenimentului după ce Hicks a fost testată pozitiv a „pus în pericol vieți”. Murphy a anunțat că autoritățile locale monitorizează în jur de 206 de persoane care au participat la eveniment plus 19 angajați ai hotelului pentru a preveni apariția unui focar.Președintele a făcut anunțul printr-un tweet publicat la 01.00 ora SUA, afirmând că el și soția sa au fost testați pozitiv cu COVID-19. „Vom trece prin asta ÎMPREUNĂ”, a scris pe Twitter Donald Trump.Familia lui Trump la dezbaterea prezidențialăLee și Tillis, ambii membri ai comisiei judiciare din Senatul american - responsabilă de organizarea audierilor pentru candidatul nominalizat de președinte la Curtea Supremă - au participat la ceremonia de nominalizare a judecătoarei Amy Barrett din grădina de trandafiri a Casei AlbeAcesta a declarat ulterior că regretă că nu a purtat o mască în timpul ceremoniei din 26 septembrie.Internarea lui Trump a avut loc la mai puțin de 24 de ore după ce acesta a anunțat pe Twitter că a fost testat pozitiv cu coronavirusul, acesta fiind transportat cu elicopterul de la Casa Albă la spitalul militar din Maryland dintr-o „abundență de precauție”, potrivit unui comunicat remis de administrația prezidențialăConway a făcut anunțul vineri după ce fiica ei în vârstă de 15 ani a realizat o înregistrare video pe TikTok despre diagnosticul mamei sale. Conway a participat la ceremonia de la Casa Albă din 26 septembrie și a fost surprinsă de fotografi socializând cu procurorul general al SUA, Bill Barr.Conway a declarat că are „o tuse ușoară” și că se simte bine.Anunțul a fost făcut de Christie pe Twitter, acesta relatând că are simptoame ușoare și că s-a internat din precauție în spital deoarece suferă de astm. Christie a participat la sesiunile de pregătire a lui Trump pentru dezbaterea cu Joe Biden și a fost prezent la ceremonia de la Casa Albă din 26 septembrieFostul guvernator Chris Christie și Kellyane Conway la evenimentul din grădina de trandafiri a Casei AlbeDepartamentul de justiție al SUA a anunțat că procurorul general va intra în autoizolare după ce Trump și alte persoane cu care Barr a intrat în contact au fost testați pozitiv cu coronavirusul. Un purtător de cuvânt al departamentului a declarat că Barr a fost testat negativ de patru ori dar că acesta a decis să intre în izolare dintr-o „abundență de precauție”.În zilele de dinaintea anunțării diagnosticului McEnany a susținut în mod repetat conferințe de presă fără a purta o mască de protecție. McEnany a anunțat pe Twitter că este asimptomatică și că a fost testată negativ de mai multe ori înaintea rezultatului pozitiv de luni. Doi dintre adjuncții acesteia au fost de asemenea diagnosticați cu coronavirusul, potrivit CNN. Președintele americana fost externat după trei zile petrecute în spital și s-a întors la Casa Albă . Imediat ce a ajuns, Trump și-a scos masca, într-un moment regizat, pentru a fi fotografiat de jurnaliști. El și-a pus masca în buzunar și așa a intrat în clădire, deși, oficial, încă este bolnav de COVID-19.Momentul de luni seară de la Casa Albă, din Balconul Truman, a fost unul pregătit atent, la câteva ore după ce Trump a sugerat pe Twitter că va fi externat şi că boala nu este o ameninţare serioasă.„Am învăţat atât de multe despre coronavirus (...) Acum sunt mai bine. Poate sunt imun, nu ştiu”, a afirmat Trump într-un clip filmat la Casa Albă.