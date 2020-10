Biroul lui Boris Johnson a analizat trimiterea solicitanților de azil în Moldova, Maroc și Papua Noua Guinee

Citește și:

Documentele sugerează de asemenea că oficiali din ministerul de externe britanic s-au opus propunerilor Downing Street (n.r. reședința oficială a premierului Regatului Unit) de a procesa solicitările de azil în centre de detenție din afara Insulelor Britanice care ar fi urmat să fie construite pe insulele Ascension și Sfânta Elena din sudul Oceanului Atlantic.Documentele, marcate „oficial” și „sensibil” și scrise în cursul lunii septembrie, cuprind un sumar al sfaturilor oficialilor din cadrul ministerului de externe britanic care a fost rugat de biroul premierului Johnson „să ofere sfaturi asupra unor posibile opțiuni pentru negocierea unui centru de procesare a solicitărilor de azil similar cu modeul australian din Papua Noua Guinee și Nauru”.Sistemul australian de procesare a solicitanților de azil din insulele din Pacific a fost criticat de grupurile pentru respectarea drepturilor omului, Organizația Națiunilor Unite și chiar guvernul Guvernul Regatului Unit. Potrivit documentelor, unii miniștri britanici și-au exprimat „în mod privat” oficialilor de la Canberra îngrijorările privind abuzurile comise în centrele din afara Australiei. The Financial Times a scris miercuri că ministrul de interne al Regatului Unit, Priti Patel, le-a cerut oficialilor britanici să ia în considerare procesarea solicitanților de azil pe insulele Ascension și Sfânta Elena care sunt teritorii britanice de peste mări.Surse din ministerul de interne și Downing Street s-au distanțat rapid de propunerea lui Patel dar documentele consultate de The Guardian arată că guvernul britanic a lucrat timp de mai multe săptămâni la „planuri detaliate” care includ estimări de costuri privind construirea unor centre de detenție a azilanților în insule din sudul Atlanticului, Moldova, Maroc și Papua Noua Guinee.Documentele sugerează că propunerile executivului britanic ar fi mers mai departe decât sistemul dur al Australiei care „se bazează pe interceptarea migranților în afara apelor Australiei”, permițând Canberrei să nege orice obligații privind imigrarea.Financial Times a relatat de asemenea că guvernul britanic a analizat serios crearea unor centre de azil plutitoare în feriboturi dezafectate care să fie ancorate în largul coastei Regatului Unit.Deși scris în limbajul oficial specific funcționarilor publici, răspunsul oferit de oficialii din ministerul de externe pare foarte dur la adresa ideilor venite din Downing Street, subliniind numeroase obstacole legale, practice și diplomatice vizavi de procesarea solicitărilor de azil peste mări. Documentele afirmă că:• planurile de procesare a solicitanților de azil în centre offshore din Ascension și Sfânta Elena ar fi „extrem de costisitoare și complicate din punct de vedere logistic” dată fiind locația izolată a insulelor. Un document adaugă: „În ceea ce privește Sfânta Elena trebuie să luăm în considerare dacă suntem dispuși să impunem planul dacă guvernul local obiectează”;• obstacolele legale, diplomatice și practice „semnificative” ale planului includ existența unor „instalații militare sensibile” pe insula Ascension. Un document avertizează că din cauza aspectelor militare legate de insulă „guvernul Statelor Unite ar trebui convins la cel mai înalt nivel și nu poate fi garantat succesul”;• este „extrem de improbabil” ca orice stat din nordul Africii, inclusiv Marocul, să fie de acord să găzduiască solicitanți de azil care doresc refugiu în Regatul Unit. În plus, „nicio țară nord-africană, inclusiv Marocul, nu are un sistem de azil pe deplin funcțional”, afirmă un document. „Maroclul nu ar avea resursele (sau disponibilitatea) să plătească pentru un centru de procesare”, adaugă un altul;• oficialii au avertizat asupra „semnificativelor obstacole politice și logistice” legate de trimiterea solicitanților de azil în Papua Noua Guinee, subliniind că țara se află la peste 13.500 de kilometri distanță, are un sistem de sănătate publică fragil și „este una din ultimele țări din lume în ceea ce privește personalul medical per cap de locuitor”. „Politic, considerăm că șansele unui angajament pozitiv din partea guvernului [din Papua Noua Guinee] să fie aproape zero”, adaugă un alt document.Întrebat miercuri cu privire la știrea Financial Times despre planurile Regatului Unit de a trimite solicitanții de azil în insule din sudul Atlanticului pentru procesare, purtătorul de cuvânt al premierului Boris Johnson a confirmat că Regatul Unit ia în considerare construcția unor centre de procesare offshore pe modelul australian.Regatul Unit are o istorie „îndelungată și mândră” de a accepta solicitanți de azil dar trebuie să ia măsuri din cauza traversărilor ilegale din Franța, a adăugat acesta.„Elaborăm planuri de reformare a politicilor noastre privind migrația ilegală și solicitările de azil astfel încât să putem oferi protecție celor care au nevoie de ea și să prevenim abuzarea sistemului și infracționalitatea. Ca parte a acestui efort am analizat o serie de țări gazde (...) iar munca este în desfășurare”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al premierului britanic.Întrebat să comenteze despre propunerile vizavi de Moldova, Maroc și Papua Noua Guinee, Downing Street a făcut referire la comentariile anterioare ale purtătorului de cuvânt. Ministerul de externe britanic a trimis jurnaliștii de la The Guardian la ministerul de interne. Ministerul de interne a precizat că nu are nimic de adăugat declarațiilor purtătorului de cuvânt al premierului.