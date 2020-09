Acordul Brexit: Parlamentarii britanici au aprobat controversatul proiect al lui Johnson

În ciuda disensiunilor din interiorul conservatorilor, acest text, care, desigur, încalcă dreptul internațional, a fost aprobat marți seara, la a treia lectură, de deputați cu 340 pentru și 256 împotrivă, deschizând calea spre luarea în considerare de către Camera Lorzilor în următoarele săptămâni.





Votul de marți nu este o surpriză, având în vedere majoritatea covârșitoare a lui Boris Johnson în Camera Comunelor, în ciuda criticilor din partea a cinci foști primi miniștri și a unei părți a conservatorilor.





"Poziția Regatului Unit este foarte departe de ceea ce UE poate accepta", a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, după o întâlnire cu ministrul de stat britanic, Michael Gove în capitala belgiană.



"Amândoi am fost clari că suntem încă la o oarecare distanță unul de celălalt. Dar am fost, de asemenea, clari că am vrut să eliminăm acest decalaj", a spus Gove, prin intermediul televiziunii britanice.





După divorțul de la începutul anului, cele două părți și-au stabilit obiectivul de a ajunge la un acord de liber schimb în octombrie pentru a evita un potențial devastator „fără acord” pe 1 ianuarie.



Negocierile au fost reluate marți la Bruxelles pentru a noua rundă, dar precedentele opt nu au reușit să producă progrese majore și tensiunea a crescut în septembrie, când guvernul lui Boris Johnson a introdus un proiect de lege care contrazice tratatul care le guvernează.