Atacul de la Paris: ”Evident este un act de terorism islamic” (ministru de Interne)

”Aceasta este strada unde a fost Charlie Hebdo, este modus operandi al teroriștilor islamiști, evident, nu prea există îndoială, este un nou atac sângeros împotriva țării noastre”, a adăugat ministrul.

Totodată, potrivit unei surse judiciare, cinci bărbați născuți între 1983 și 1966 au fost reținuți vineri într-o anchetă privind atacul de vineri.

Acești cinci bărbați au fost arestați în Pantin de către anchetatori în timpul unei percheziții în unul dintre presupusele domicilii ale principalului suspect al atacului. Acești cinci bărbați au fost arestați după arestarea principalului suspect și a unui alt bărbat, imediat după atac.

Compania Premieres Lignes, la care sunt angajaţi cei doi jurnalişti răniţi în atac, a ajutat la producerea unui film documentar despre atacul din ianuarie 2015 asupra redacţiei săptămânalului satiric, informează dpa, potrivit Agerpres.

''Three Days Of Terror: The Charlie Hebdo Attacks'' (Trei zile de teroare. Atacurile de la Charlie Hbdo) este numele documentarului care a fost produs pentru posturile de televiziune HBO, BBC şi France 2.