SUA: Cum a ajuns un polițist al NYPD să fie inculpat pentru spionaj în favoarea Chinei

Ofiţerul de poliţie care aparţine de un comisariat din Queens era îndrumat de membri ai consulatului chinez din New York, potrivit rechizitoriului publicat luni. Prin contactele sale cu comunitatea tibetană, acest bărbat de 33 de ani ar fi adunat, între 2018 şi 2020, informaţii despre activităţile comunităţii tibetane şi a identificat surse potenţiale de informaţii.De asemenea, potrivit actului de acuzare, bărbatul, care este şi ofiţer în rezervă în armata SUA, ar fi permis membrilor consulatului să fie invitaţi la evenimente organizate de poliţia din New York. Autorităţile chineze i-ar fi plătit câteva zeci de mii de dolari în schimbul serviciilor sale.Patru capete de acuzare au fost reţinute împotriva ofiţerului de poliţie, în special angajarea în serviciul unei ţări străine pe teritoriul american, declaraţii false şi obstrucţionarea funcţionării unui serviciu public. El a fost adus luni în faţa unui judecător şi plasat în arest, a declarat un purtător de cuvânt al procurorului federal din Brooklyn.În prezent, el este suspendat fără plată, potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei din New York. Comisarul de poliţie din New York Dermot Shea a declarat că ofiţerul "a încălcat toate jurămintele pe care le-a depus în această ţară. Unul faţă de Statele Unite, altul faţă de armata americană şi al treilea în acest departament de poliţie". Născut în China, el a obţinut azil politic în Statele Unite, susţinând că a fost torturat de autorităţile chineze din cauza originilor sale tibetane.Ancheta a arătat totuşi că ambii părinţi erau membri ai Partidului Comunist Chinez.„Dacă va fi confirmat de un tribunal”, cazul „ar arăta că Partidul Comunist Chinez este angajat în operaţiuni calomnioase pentru a contracara orice opoziţie, nu doar în Tibet (...), ci peste tot în lume”, a reacţionat International Campaign For Tibet, o asociaţie pentru apărarea drepturilor tibetanilor.După ce a permis Tibetului să funcţioneze autonom între 1912 şi 1950, Beijingul a recuperat controlul asupra teritoriului în 1951 Liderul spiritual tibetan, dalai lama, trăieşte în exil din 1959.