Cum au provocat urșii koala haos politic în cel mai populat stat din Australia

Partidul Liberal de centru stânga și Naționalii cu baza electorală în mediul rural au un parteneriat vechi de decenii în ceea ce privește atât politicile la nivel local cât și federal, împărțind posturile din executiv și administrație când se află la putere.Însă viceprim-ministrul John Barilaro de la Naționali a anunțat că partidul său nu va mai susține guvernul dacă nu vor fi luate măsuri legislative pentru a proteja habitaturile urșilor koala, afirmând că noile politici adoptate limitează în mod nedrept modul în care proprietarii de terenuri din mediul rural își pot gestiona terenul.Acesta susține însă că partidul său susține conservaționismul.„Chiar vrem să vedem o dublare a populației [de urși koala]. Nu suntem anti-koala”, a declarat Barilaro, acesta precizând că Naționalii se vor abține de la vot când sunt înaintate proiecte ale guvernului cu excepția cazurilor când acestea ar afecta zonele rurale, forțând astfel executivul să găsească în altă parte susținere.Naționalii au anunțat de asemenea că vor introduce săptămâna viitoare un proiect de lege care să respingă legea privind conservaționismul adoptată recent.O anchetă din luna iunia a descoperit că urșii koala ar putea dispărea până în 2050 din New South Wales dacă guvernul nu va lua măsuri imediate, citând defrișările pentru agricultură, dezvoltarea urbană și mineritul drept principalii factori care cauzează dispariția habitatului unuia dintre animalele simbol ale Australiei.„Urșii koala trăiesc și se hrănesc din copaci, nu ai nevoie de studii superioare pentru a prezice ce se va întâmpla când le distrugi habitaturile deja grav deteriorate”, a declarat Corey Bradshaw, profesor de ecologie globală la Universitatea Flinders, adăugând că New South Wales are cele mai slabe legi împotriva defrișatului.