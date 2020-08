Procurorul general din New York dezvăluie investigațiile privind finanțele companiei Trump

În plus, anchetatorii spun că avocații lui Trump le-au blocat citațiile pentru documente și mărturii.





Procurorul statului din New York a cerut unui judecător să-l oblige pe unul dintre fiii lui Donald Trump, Eric Trump, să depună mărturie sub jurământ în cadrul unei anchete privind proprietățile imobiliare ale afacerii familiale, potrivit AFP.



Eric Trump, care a preluat frâiele Organizației Trump împreună cu fratele său Donald Junior după ce magnatul din New York a plecat la Casa Albă la începutul anului 2017, urma să faca declarații sub jurământ în iulie despre afacerile sale, potrivit procurorului Letitia James.



Dar „după ce a acceptat inițial acest interviu, acum refuză să vină”, spune procurorul.



Chiar dacă Organizația Trump spune că vrea „să coopereze” în anchetă, „refuză să furnizeze documentele (solicitate), invocând motive nevalide. Au blocat şi au retras documente, le-au cerut martorilor, inclusiv lui Eric Trump, să refuze să răspundă la întrebări sub jurământ”, a adăugat ea.



Ancheta a analizat o serie de proprietăți ale familiei Trump, inclusiv Trump Seven Springs, o proprietate extinsă de 85,8 hectare din comitatul Westchester, N.Y .; clădirea de birouri 40 Wall Street din districtul financiar Manhattan; o clădire de birouri din Chicago; și clubul de golf al președintelui din Los Angeles.Investigația vizează declaraţiile financiare ale preşedintelui care ar fi exagerat intenționat valoarea unor active, pentru a economisi bani din împrumuturi şi asigurări (circa 100 de milioane de euro), şi a redus valoarea altor active pentru a reduce taxele pe proprietăţile imobiliare.Procuroarea Letitia James analizează o deducere fiscală de 21,1 milioane de dolari pentru Seven Springs, în 2015, după donarea unei "servituţi de conservare", în urma incapacităţii lui Donald Trump de a construi un teren de golf sau un complex rezidenţial pe proprietate.Documentele judecătorești indică, de asemenea, că, în ciuda cooperării inițiale, anchetatorii s-au izbit de o opoziție puternică din partea oficialilor organizației Trump și a avocaților acestora.Concret, anchetatorii spun că Organizația Trump a refuzat să pună la dispoziție documente care să arate modul în care servitutea de conservare de la Seven Springs a fost tratată pe declarațiile fiscale federale și au refuzat ca fiul lui Trump, Eric Trump, care se află în conducerea companiei să depună mărturie.