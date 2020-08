Procurorul din New York vrea să-l forțeze pe fiul lui Trump să depună mărturie sub jurământ

Procurorul statului din New York a cerut unui judecător să-l oblige pe unul dintre fiii lui Donald Trump, Eric Trump, să depună mărturie sub jurământ în cadrul unei anchete privind proprietățile imobiliare ale afacerii familiale, potrivit AFP.Eric Trump, care a preluat frâiele Organizației Trump împreună cu fratele său Donald Junior după ce magnatul din New York a plecat la Casa Albă la începutul anului 2017, urma să faca declarații sub jurământ în iulie despre afacerile sale, potrivit procurorului Letitia James.Dar „după ce a acceptat inițial acest interviu, acum refuză să vină”, spune procurorul.Chiar dacă Organizația Trump spune că vrea „să coopereze” în anchetă, „refuză să furnizeze documentele (solicitate), invocând motive nevalide. Au blocat şi au retras documente, le-au cerut martorilor, inclusiv lui Eric Trump, să refuze să răspundă la întrebări sub jurămân”, a adăugat ea.Prin urmare, a solicitat în mod oficial unui judecător al statului New York să îi solicite lui Eric Trump să depună mărturie și Organizației Trump să furnizeze documente referitoare la mai multe bunuri imobiliare ale companiei deținute de familie, inclusiv o clădire situată pe Wall Street și Hotelul Trump Chicago International.