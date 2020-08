„Rule Britannia”? Scandal în Regatul Unit după ce BBC a decis să taie versurile unor populare imnuri patriotice

În ultima seară a galelor BBC Proms, cântecele „Rule Britannia!” şi „Land Of Hope And Glory”, care celebrează identitatea britanică, sunt intonate de mii de persoane din public, care agită steaguri în culorile drapelului naţional, supranumit „Union Jack”.Însă anul acesta televiziunea publică britanică a anunțat că îndrăgitele melodii vor avea parte de un recital fără versuri pentru a ilustra cum ar trebui să aibă loc ultima seară a galelor Proms în 12 septembrie, fără public și cu o orchestră redusă datorită pandemiei de COVID-19.Anunțul BBC a venit însă după mai multe relatări din mass-media britanică potrivit cărora dirijoarea invitată a concertului, Dalia Stasevska, a afirmat că a sosit momentul „pentru a aduce schimbări” evenimentului ca urmare a protestelor antirasism care au avut loc la nivel mondial ca urmare a uciderii afro-americanului George Floyd de către poliția din Minneapolis.Rule Britannia! include versurile „Domnește, Britania! Britania domnește peste valuri/ Britanicii niciodată, niciodată, niciodată nu vor fi sclavi”.Potrivit Sunday Times, grupul audiovizual public a analizat posibilitatea de a renunţa în acest an la acele fragmente muzicale asociate cu colonialismul şi sclavia, pentru a evita astfel să îşi atragă critici după manifestările antirasiste asociate mişcării Black Lives Matter şi după o dezbatere ce a vizat simbolurile coloniale din Regatul Unit al Marii Britanii.Tony Hall, directorul BBC care a anunțat că se va retrage din funcție vara aceasta, a afirmat că va fi foarte dificil de recreat atmosfera unui public de 5.000 de oameni dar a refuzat să comenteze dacă s-a renunțat la versuri din cauza legăturilor cu perioada colonială, spunând doar că se așteaptă ca acestea să „se întoarcă anul viitor”.