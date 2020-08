VIDEO Noi proteste în Belarus. Borell: UE nu acceptă rezultatele alegerilor

Şeful diplomaţiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a scris vineri pe Twitter că UE nu acceptă rezultatele alegerilor, după ce Uniunea Europeană a dat unde verde sancțiunilor împotriva Belaruslui. Zeci de mii de oameni au ieșit iar în stradă pentru a protesta față de rezultatele alegerilor care l-au dat câștigător pe Alexander Lukașenko, după ce Svetlana Tihanovskaia a făcut vineri apel la noi proteste și a cerut o renumărare a voturilor, punând presiune pe liderul care nu s-a mai confruntat niciodată cu astfel de provocări în cei 26 de ani de când e la putere.

”UE nu acceptă rezultatele alegerilor. Începe procesul de sancționare a celor responsabili de violență și falsificare”, a scris Borell pe contul său de Twitter.

Concluded good and constructive #FAC.



Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.



Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.