Petiție cu 2.000 de semnături pentru concedierea unei profesoare de la New York, acuzate că ar fi adormit în timpul unei reuniuni antirasiste online

„Este o petiție pentru îndepărtarea unui cadru didactic care nu se aliniază vederilor antirasiste și acțiunilor promise a fi adoptate de departament după întâlnirile de la primărie”, a scris Caitlin Gagnon, studentă la Marymount.



Simon este și coordonatoare a teatrului muzical, poziție pe care o deține din 1991, conform profilului de pe pagina de internet a colegiului.„Pat supervizează un corp profesoral de 40 de profesioniști din domeniile istoria teatrului muzical, teoria muzicii, dans, voce, audiție și actorie în teatrul muzical” scrie în profil.Gagnon a scris în petiție că Simon are un trecut de „acceptare a acțiunilor și exprimărilor rasiste și de discriminare corporală ale tutorilor de voce sub jurisdicția ei. Este cunoscută și pentru utilizarea poziției ei pentru a-i intimida și înspăimânta pe studenții din programul ei care au făcut eforturi pentru a apăra poziții proprii sau ale altora asemenea”.Simon a respins acuzațiile studenților că ar fi adormit în timpul reuniunii. „Nu am adormit, cum s-a spus, în nici un moment în timpul reuniunii. Fotografia expusă a fost făcută fără permisiune când priveam în jos sau îmi odihneam ochii obosiți de Zoom. Tot timpul, am ascultat cu urechile și cu inima”.Newsweek a contactat-o pe Simon, dar n-a primit un răspuns până la data publicării.Mai mulți au intervenit pentru concedierea lui Simon în secțiunea de comentarii a petiției.Clair Rundhaug, părinte de student la Marymount, a scris despre Simon că „dezinteresul ei total...în problema justiției rasiale & LGBTQ plus incluziune” a fost „afișat” în fața a 150 de studenți și profesori în timpul întâlnirii pe Zoom.O altă comentatoare, Alyssa Tyron, a scris că Simon este „o rasistă cu aversiune pentru cei supraponderali, o profesoară toxică și ar fi trebuit îndepărtată de la MMC cu mult timp în urmă”.Alții au împărtășit impresii de la interacțiuni precedente cu Simon.„Ea mi-a spus că eu, fiind asiatic, nu voi avea succes ca actor dacă nu am un cântec asiatic în repertoriu”, a scris Ethan Wong. „De asemenea, ea îi amenință pe studenți să nu vorbească despre problemele pe care le au”.Newsweek a contactat Marymount Manhattan College pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns până la data ediției.