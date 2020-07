SUA: Primarul din New York spune că îl va ataca în justiţie pe Trump dacă trimite agenţi federali în metropolă

Dacă președintele Donald Trump trimite agenţi federali, „aceasta nu ar face decât să sporească problemele” şi „noi îl vom ataca imediat în justiţie pentru a opri asta”, a declarat primarul democrat Bill de Blasio într-o întâlnire cu presa, potrivit Agerpres „Acesta ar fi un nou exemplu al măsurilor ilegale şi anticonstituţionale luate de preşedinte”, a adăugat primarul capitalei economice americane.„Noi am avut deja o confruntare în justiţie şi am câştigat în general. Deci sperăm să nu trebuiască să o facem, dar dacă va fi nevoie, o vom face", a adăugat el, apreciind că preşedintele formulează adeseori ameninţări care nu sunt urmate de efecte.Donald Trump a ameninţat luni cu trimiterea forţelor de ordine federale în mai multe mari oraşe guvernate de democraţi, între care Chicago şi New York, după prime desfăşurări controversate de forţe la Portland, în nord-vestul ţării, pentru a pune capăt manifestaţiilor împotriva violenţei poliţieneşti şi rasismului.„Nu vom lăsa să cadă New York, Chicago, Philadelphia, Detroit şi Baltimore”, a subliniat el.Odată cu apropierea alegerilor prezidenţiale din noiembrie, preşedintele - devansat de candidatul democrat Joe Biden în ultimele sondaje - a făcut din revenirea la "ordine" un slogan de campanie după valul de manifestaţii care au urmat morţii afro-americanului George Floyd, asfixiat cu genunchiul de poliţist alb la sfârşitul lunii mai.Donald Trump acuză primarii democraţi de laxism în faţa unei criminalităţi în creştere în această vară în marile oraşe ale ţării, precum New York, Chicago, Philadelphia, Los Angeles, Atlanta şi Baltimore.