SUA: Trump spune că va „trebui să vadă” dacă va accepta rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020

Comentariile lui Trump au fost făcute în cadrul unui amplu interviu acordat lui Chris Wallace, prezentatorul emisiunii „Duminica Fox News”.Președintele american a criticat din nou „cultura anulării” și a minimalizat în mod repetat pandemia de COVID-19 care a infectat peste 3,7 milioane de americani, provocând decesul a peste 140.000 de persoane în Statele Unite.În timpul interviului Wallace a prezentat pentru prima oară rezultatele ultimului sondaj de opinie național comandat de Fox News care arată că Joe Biden, contracandidatul democrat al lui Trump pentru președinția SUA, conduce cu 8% în intenția de vot.Trump a catalogat rezultatul drept „sondaje false”.„În primul rând eu nu pierd fiindcă alea sunt sondaje false”, a declarat președintele american, adăugând că „au fost false în 2016 și sunt și mai false acum”.Întrebat dacă este un pierzător „grațios”, Trump a răspuns că „depinde” și a repetat acuzațiile pe care le-a făcut și anterior că votul prin corespondență ar putea provoca o fraudare masivă a alegerilor.Acuzațiile lui Trump vin după ce mai multe state americane au luat măsuri pentru a facilita votul prin corespondență ca urmare a pandemiei de COVID-19 și pentru a limita răspândirea virusului la secțiile de votare.„Cred că votul prin corespondență o să falsifice alegerile. Chiar cred”, a declarat acesta în cadrul interviului de duminică.Presat de către Wallace să răspundă dacă va accepta rezultatul alegerilor din acest an, Trump a refuzat să ofere un răspuns direct.„Trebuie să văd. Uite, trebuie să vedem, să văd”, a afirmat acesta, adăugând că „nu, nu o să spun pur și simplu da. Nu o să spun nu”.Tot în cadrul interviului acordat Fox News președintele american a minimalizat impactul pandemiei de COVID-19, susținând că creșterea recentă a numărului de noi infecții se datorează majorării capacității de testare și afirmând că multe persoane infectate se vindecă „automat”.„Nicio țară nu a făcut ce am făcut noi în ceea ce privește testările. Suntem invidia întregii lumi”, a declarat Trump însă oficialii responsabili de sănătatea publică din SUA au subliniat în mod repetat că creșterea numărului de noi infecții depășește rata de creștere a testărilor ceea ce indică o transmitere comunitară în țară.„Uitați-vă la alte țări, nici măcar nu testează. Fac teste doar dacă cineva intră în spital”, a mai afirmat președintele american.Întrebat de relația sa cu dr. Anthony Fauci, consilierul Casei Albe privind pandemia de COVID-19, Trump a răspuns că a discutat cu acesta sâmbătă, precizând că epidemiologul „e puțin cam alarmist”. Trump a afirmat de asemenea că nu este de acord cu directorul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA, dr. Robert Redfield , care a declarat săptămâna trecută că pandemia ar putea fi adusă sub control într-o lună sau două dacă toată lumea ar purta o mască de protecție.