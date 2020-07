Australia și-a suspendat tratatul de extrădare cu Hong Kong-ul

Premierul australian Scott Morrison a anunțat joi că Australia a notificat oficial Hong Hong-ul și autoritățile chineze despre decizia de a suspenda acordul de extrădare cu orașul.„Guvernul nostru, împreună cu alte guverne din jurul lumii, a fost foarte consecvent în a-și exprima îngrijorările cu privire la impunerea legii securității naționale în Hong Kong și astăzi am hotărât să anunțăm că legea constituie o modificare fundamentală în ceea ce privește acordul nostru de extrădare cu Hong Kong-ul”, a declarat Morrison în cadrul unei conferințe de presă.Acesta a adăugat că Australia va extinde vizele pentru unii rezidenți ai Hong Kong-ului cu cinci ani și va crea o cale către rezidență permanentă pentru aceștia după expirarea perioadei.Pe lângă suspendarea tratatului de extrădare Australia și-a actualizat și recomandările de călătorie pentru Hong Kong după ce în urmă cu două zile autoritățile de la Canberra și-au avertizat cetățenii că ar putea fi victimele „detenției arbitrare” în China Noua legislație privind securitatea națională pentru Hong Kong ar putea fi interpretată în sens larg”, avertizează autoritățile australiene.„Sub noua lege ați putea fi deportați sau transferați în China continentală pentru a fi judecați sub legile de acolo. Întreaga sferă a legii și cum va fi aplicată nu este deocamdată clar. Există riscul să fiți reținuți arbitrar sub motive de siguranță națională vag definite. Ați putea încălca legea fără intenția de a o face. Dacă sunteți îngrijorat de noua lege, reconsiderați șederea voastră în Hong Kong”, notează recomandarea de călătorie a ministerului de Externe australian.Mai devreme în cursul acestei săptămâni și Canada a anunțat că își va suspenda acordul de extrădare cu Hong Kong-ul ca răspuns la noua lege impusă de Beijing.