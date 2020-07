SUA confirmă notificarea retragerii din Organizația Mondială a Sănătății / Cum este finanțată OMS

Notificarea va intra în vigoare după o perioadă de un an, pe 6 iulie 2021, au declarat mai mulți oficiali ai guvernului Statelor Unite, cel mai mare contribuabil al organizației.

Acesta a fost trimis secretarului general al ONU, Antonio Guterres, „care este depozitarul pentru OMS”.



Statele Unite, membră fondatoare a OMS în 1948, trebuie să îndeplinească două condiții pentru a se retrage din organizație: să respecte un termen de un an și să fie la zi cu contribuțiile.

Trump a acuzat OMS că este subordonată Chinei şi că nu a fost suficient de fermă şi de transparentă în perioada pandemiei de Covid-19.



Mai mult, o anchetă a jurnaliştilor de la Associated Press arată că oficialii chinezi au ascuns date importante OMS la începutul pandemiei şi că oficialii OMS ştiau asta, dar au preferat să mulţumească public Chinei pentru colaborare.



OMS, în cifre

Fondată pe 7 aprilie 1948;

Venituri de 4,4 miliarde de dolari în 2019;

Peste 7.000 de angajaţi din 150 de ţări;

Are sediul central în Geneva;

Director general este Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, fost ministru de externe şi al sănătăţii în Etiopia;

Cei mai mari finanţatori ai organizaţiei sunt Statele Unite, Marea Britanie şi fundaţia finanţată de fondatorul gigantului IT Microsoft, Bill Gates, şi de soția sa Melinda.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii are o istorie de 72 de ani şi funcţionează ca o agenţie specială în cadrul Naţiunilor Unite. Cu sediul central în Geneva, are peste 7.000 de angajaţi. Banii organizaţiei se consumă pe programe de acces la servicii medicale, dar şi pe proiecte în cazurile de urgenţă medicală.Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie și reprezentantul României la OMS, a explicat pentru Mediafax care sunt sursele de finanţare pentru cea mai mare organizaţie mondială a sănătăţii, parte a ONU.„Funcţionarea OMS se bazează pe două surse majore de venit. Una este reprezentată de contribuţiile pe care le depun în fiecare an cele 194 de state membre, şi alte contribuţii din donaţii şi sponsorizări care vin către Organizaţie. Partea SUA este cea mai mare contribuţie la bugetul Organizaţiei, valoarea depinde de la an la an, este între 200 şi 450 de milioane de dolari anual, este de departe cea mai mare contribuţie, mult mai mare decât a Chinei care este undeva în jur de 40 de milioane de dolari. Contribuţia României la bugetul organizaţiei este de câteva sute de mii de dolari pe an. În topul marilor finanţatori ai OMS se mai află GAVI Alliance, o organizaţie care sprijină vaccinarea copiilor din statele sărace, Germania, Japonia şi Comisia Europeană”, a spus reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila.