China spune că virusul gripal porcin G4 nu este nou și că nu infectează ușor oamenii

Ministrul chinez al Agriculturii a spus sâmbătă că așa-zisul virus gripal porcin ”G4” nu infectează și nu îmbolnăvește ușor oamenii și animalele, respingând astfel un studiu publicat săptămâna aceasta, relatează Reuters.

Studiul, realizat de către o echipă de cercetători chinezi și publicat de către jurnalul american Proceedings of the National Academy of Sciences, a avertizat că o nouă tulpină de gripă care are potențialul de a deveni pandemică a fost identificată în China. Studiul spunea că tulpina a apărut recent și că este transportată de către porci, dar pot infecta și oamenii.