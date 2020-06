Ministrul de Interne german nu va mai depune plângere penală împotriva jurnalistei care a scris despre polițiști că sunt „gunoaie de oameni”

„Discuția pe care am inițiat-o nu este despre punerea sub acuzare a unei persoane și cu certitudine nu despre ingerințe în libertatea presei”, afirmă Seehofer.Duminică, ministrul german a declarat pentru Bild că intenționează să înainteze o sesizare procuratorii împotriva Hengameh Yaghoobifarah, o jurnalistă de la ziarul de stânga Taz cu privire la un editorial denumit „Toți polițaii sunt incapabili de muncă”, atrăgând critici privind un atac la libertatea presei.Editorialista Hengameh Yaghoobirafah enunța în articol argumente pentru desființarea poliției și posibilele alternative de carieră pentru ofițeri, afirmând că întrucât aceștia n-ar fi capabili să lucreze altundeva și ar fi „gunoaie de oameni”, ei ar trebui „aruncați la groapa de gunoi”.Deși a renunțat la acțiunea legală, Seehofer a păstrat un ton ferm în comunicatul de joi.„Ce este prea mult este prea mult”, a afirmat acesta, denunțând editorialul din Taz pentru comentariile făcute asupra poliției.„Nimeni nu are dreptul să rănească o altă persoană într-o asemenea manieră și să îi nege demnitatea umană...Cred în acest lucru și mă lupt pentru el. În țara noastră polițiștii și polițistele nu sunt dușmanul, ci un exemplu de urmat”, a subliniat Seehofer.Acesta a adăugat că încă este de părere că limbajul din articolul lui Yaghoobifarah constituie un delict, arătând că alții - precum un sindicat major al polițiștilor germani - au depus deja plângeri penale cu privire la editorial.Redactorul-șef al Taz, Barbara Junge, afirmase anterior despre intenția lui Seehofer de a înainta o plângere penală împotriva lui Yaghoobifarah este în contradicție cu datoria acestuia de a apăra Constituția germană.„Atacul acestuia asupra autoarei noastre este un atac rușinos asupra libertății presei”, a declarat aceasta.