VIDEO Cum i-au încurcat adolescenții de pe TikTok și fanii K-Pop planurile lui Trump pentru mitingul din Tulsa

kpop stans really ruined trumps rally... i LOVE this song pic.twitter.com/sZXYUO5EtM

Brad Pascale, președintele campaniei de realiegere a lui Donald Trump a scris luni pe Twitter că au fost peste un milion de cereri de bilete, dar reporterii au observat că audiența a fost mai scăzută decât era așteptat, iar multe locuri erau goale pe arenă. Campania a anulat de asemenea evenimente în afara mitingului.

Tim Murtaugh, purtător de cuvânt al campaniei lui Trump, a spus că protestatarii au oprit fanii din a intra la miting, găzduit de BOK Center, care are o capacitate de 19.000 de locuri. Reporterii prezenți au spus că au fost puțini protestatari.

Utilizatorii aplicației TikTok și faii grupurilor pop coreene au susținut că au revervat sute de mii de bilete pentru mitingul lui Trump ca farsă. După ce pe contul oficial de campanie al lui Trump @TeamTrump a fost postat pe 11 iunie un mesaj în care li se cerea fanilor să se înregistreze pentru bilete gratuite folosind telefoanele mobile, fanii K-pop au început să distribuie informația pe conturile lor, încurajând urmăritorii să se înregistreze pentru miting pentru ca apoi să nu se prezinte.

Trump rally vs BTS stadium tour at the Rose Bowl \uD83E\uDD2D thank you kpop stans and tiktok users pic.twitter.com/V2TJ8NAJzN