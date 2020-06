LIVEVIDEO SUA: Mii de oameni se adună la mitingul electoral al lui Trump din Tulsa, în ciuda pandemiei de coronavirus și a avertismentelor experților din sănătate

Patrulele de poliție sunt omniprezente, iar străzile sunt blocate de soldați ai Gărzii Naționale.

Potrivit numerelor mașinilor, cei mai mulți oameni au venit din statele învecinate cu Oklahoma. Unii au condus toată noaptea pentru a avea o șansă să îl audă pe Donald Trump.

Oficialii departamentelor de stat și ai orașului se așteptau deja la o posibilă creștere a cazurilor de Covid-19 din cauza demonstrațiilor din țară împotriva brutalității poliției.

Acum, mitingul lui Trump - care se desfășoară pe o arenă cu o capacitate de 19.000 de oameni, așteptându-se să fie ocupate toate locurile - este primul eveniment atât de masiv care se desfășoară în spațiu închis după măsurile de carantină luate de multe state.

Massive crowd outside the Trump rally in Tulsa #TrumpRallyTulsa #TrumpRally #Tulsa #Trump pic.twitter.com/8EzaHR7ogR