VIDEO Ministrul de externe britanic crede că gestul îngenuncherii provine din Game of Thrones

Raab a afirmat că deși înțelege de ce unele persoane îngenunchează, el o va face doar pentru regină și când își va cere în căsătorie iubita.Într-un interviu acordat Talk Radio joi, Raab a fost întrebat dacă va face gestul în semn de solidaritate.„Știți ce? Eu înțeleg sentimentul de frustrare, de neliniște, care e în spatele mișcării Black Lives Matter. Dar trebuie să spun, în ceea ce privește chestia asta cu îngenuncherea, care, nu știu, poate are o istorie mai largă, dar mie mi se pare că e luată din Game of Thrones și mi se pare că mai degrabă este un simbol al subjugării și subordonării decât unul al eliberării și emancipării. Dar înțeleg că oamenii îl înțeleg altfel, așa că este o chestiune de alegere personală”, a declarat Dominic Raab.Acum aproape patru ani, Colin Kaepernick, fost jucător profesionist de fotbal american, alegea să îngenuncheze pentru prima dată, în timpul intonării imnului naţional, la un meci al echipei sale. Gestul sportivului venea în semn de protest împotriva inechităţilor rasiale din SUA şi brutalităţilor poliţiştilor faţă de oamenii de culoare.Ulterior, lui Kaepernick i s-au alăturat alţi numeroşi sportivi de culoare, aceştia aducând în prim-plan problema violenţei poliţieneşti şi a nedreptăţii rasiale.Gestul sportivilor a fost inspirat de o poză din 1965 în care Martin Luther King Jr şi alţi americani de culoare protestau pentru apărarea drepturilor civile.În ultimele zile, îngenuncherea, ca formă de protest, a devenit un gest comun printre americani.În ceea ce privește adoptarea gestului, Raab a declarat că nu o va face, precizând că „aș îngenunchea pentru două persoane: regină și iubita mea când îi voi cere să se însoare cu mine”.Pe subiectul soției sale acesta a adăugat că „apropo, ea dispută acest lucru. Am avut conversația asta cu ea noaptea trecută. Sunt sigur că am făcut-o dar în mod evident am băut prea multă șampanie până la momentul respectiv. Dar sunt sigur că am făcut-o”.Teoria „Game of Thrones” a lui Dominic Raab nu este prima ocazie când acesta a exprimat opinii neobișnuite.În 2018, când era ministru pentru Brexit, Raab a atras critici și unele batjocuri după ce a declarat că doar recent și-a dat seama de importanța trecerii Dover-Calais pentru comerțul britanic.