SUA: Fostul consilier Bolton îl acuză pe Trump că a solicitat ajutor chinez pentru a fi reales

Fostul consilier pe securitate națională al lui Donald Trump, John Bolton, îl acuză pe președinte că a solicitat ajutor chinez pentru a câștiga alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit unor extrase explozive dintr-o carte viitoare, publicate miercuri de o parte a presei americane.







Fostul consilier spune că, în timpul unei reuniuni pe marginea summitului G20 de la Osaka, în iunie 2019, Donald Trump „a deturnat conversația către următoarele alegeri prezidențiale din SUA, făcând aluzie la capacitatea economică a Chinei și pledând pe lângă Xi pentru a se asigura că va câștiga ", potrivit unor extrase publicate de The Wall Street Journal, The New York Times și The Washington Post.







Președintele "a subliniat importanța fermierilor și creșterea achizițiilor chinezești de soia și grâu în rezultatele alegerilor", a spus John Bolton în cartea sa "The Room Where It Happened, A White House Memoir”, care va fi lansată pe 23 iunie, citează AFP.