SUA: Administraţia Trump încearcă să împiedice apariţia unei cărţi semnate de fostul consilier Bolton

Guvernul american a angajat marţi o acţiune în justiţie pentru a încerca să blocheze publicarea unei cărţi a fostului consilier pe probleme de securitate naţională de la Casa Albă John Bolton, care ar urma să înfăţişeze o imagine foarte critică a preşedinţiei lui Donald Trump, notează AFP, citată de Agerpres. Plângerea, depusă la un tribunal federal, motivează că John Bolton nu a obţinut aprobarea administraţiei şi că lucrarea lui "încalcă evident acordurile pe care le-a semnat ca o condiţie a angajării sale şi accesului la informaţii strict clasificate". Apariţia cărţii, cu titlul "The Room Where It Happened, A White House Memoir", este prevăzută la 23 iunie.Editorul acesteia, Simon&Schuster, a afirmat că fostul consilier a cooperat cu preşedinţia pentru amendarea manuscrisului iniţial ţinând cont de "îngrijorările" exprimate. El a invocat însă "dreptul ambasadorului Bolton de a povesti trecerea sa pe la Casa Albă a lui Trump, conform Primului Amendament" al Constituţiei SUA care consacră libertatea de exprimare.John Bolton a înregistrat deja un interviu care va fi difuzat duminică la postul de televiziune ABC.Potrivit unui comunicat al editurii, cel care a ocupat acest post strategic la Casa Albă din aprilie 2018 până în septembrie 2019 descrie în carte un Donald Trump care a luat toate deciziile "ghidat de un calcul în vederea realegerii"."Ceea ce a văzut Bolton l-a uluit: un preşedinte pentru care a fi reales este singurul lucru care contează, chiar dacă asta înseamnă să pună în pericol ori să slăbească naţiunea", a adăugat editorul. Potrivit acestei prezentări, omul de afaceri din domeniul imobiliar ar fi luat astfel mai multe decizii pasibile de destituire, nu doar afacerea ucraineană care i-a adus punerea sub acuzare, respinsă ulterior de Senat.