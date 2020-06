Proteste în SUA: Departamentul de poliție din Minneapolis ar putea fi desființat

Consilierul Steve Fletcher a anunțat intenția pe social media, afirmând că el și alți consilieri vor să „desființeze” Departamentul de Poliție din Minneapolis (MPD), declarând despre acesta că este „de nestăpânit” și „iremediabil dincolo de orice reformă” însă fără să existe un precedent nu sunt nici soluții facile.„Mai mulți dintre cei aflați în consiliu lucrăm pentru a găsi ce ar fi nevoie pentru a desființa MPD și o lua de la început cu un departament orientat spre comunitate, non-violent și cu capacitate de asistență și informare”, a scris Fletcher pe Twitter.Protestele izbucnite în toate orașele majore din Statele Unite au popularizat unele cereri considerate în mod obișnuit radicale, precum tăierea fondurilor departamentelor de poliție sau desființarea lor cu totul.„Putem ca oraș să adoptăm un răspuns care îmbunătățește situația. Putem să rezolvăm neînțelegerile privind un bon de cumpărături de 20$ fără să scoatem arma sau să folosim cătușele”, a anunțat consilierul local.„Întreaga lume ne privește și putem declara poliția așa cum o știm un lucru al trecutului și să creăm un viitor non-violent și cu compasiune”, a adăugat Fletcher.MPD are un tipar al rasismului și folosirii violenței, The New York Times relatând că ofițerii săi folosesc forță asupra locuitorilor afro-americani de șapte ori mai des decât împotriva albilor.Derek Chauvin, polițistul care l-a ucis pe George Floyd, a fost implicat în trei împușcături și a fost subiectul a numeroase investigații interne de-a lungul carierei sale de 19 ani.Tao Thou, ofițerul care a asistat la incidentul în urma căruia George Floyd și-a pierdut viața fără să intervină, a soluționat în afara instanței în 2018 un proces în care a fost acuzat de folosire excesivă a forței.Intenția consilierilor locali vine după ce mai multe instituții ale orașului au anunțat că au tăiat legăturile cu MPD și renunțat la contractele cu departamentul.