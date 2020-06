Proteste SUA CNN: Poliția folosește gloanțe de cauciuc care pot orbi, desfigura sau ucide

Pe lângă gloanțele de cauciuc, care adesea au un miez din metal, poliția a folosit gaze lacrimogene, grenade acustice și luminoase, spray cu piper și proiectile pentru a controla mulțimile de demonstranți care cer dreptate pentru afro-americanul de 46 de ani decedat în arestul poliției din Minneapolis.Unele demonstrații pașnice au devenit violente, protestatarii spărgând geamuri, incendiind clădiri și jefuind magazine.Folosirea de către poliție a gloanțelor de cauciuc a provocat furie pe măsură ce imagini cu oameni care și-au pierdut un ochi sau au suferit alte răni grave au început să circule pe platformele de social media.Un studiu publicat în 2017 în British Medical Journal a găsit că 3% din cei loviți de gloanțe de cauciuc și-au pierdut viața iar 15% au rămas cu traumatisme permanente.Gloanțele de cauciuc ar trebui folosite doar pentru a controla „o mulțime extrem de periculoasă”, potrivit lui Brian Higgins, un fost șef al poliției din Bergen County, New Jersey.„Să tragi cu ele într-o mulțime este iresponsabil și periculos”, afirmă și dr. Douglas Lazzaro, profesor și expert în traumatisme oculare la Universitatea New York.În Washington D.C., Garda Națională ar fi tras cu gloanțe de cauciuc pentru a dispera o demonstrație pașnică din apropierea unei biserici istorice unde președintele Donald Trump a fost ulterior fotografiat.Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a apărat acțiunile forțelor de ordine din Washington într-un comunicat, afirmând că „au făcut progrese semnificative înspre restabilirea ordinii în capitala națiunii”.Barr nu a menționat folosirea gazelor lacrimogene sau a gloanțelor de cauciuc.Nimeni nu știe cât de des folosesc polițiștii gloanțe de cauciuc sau câți oameni sunt răniți în fiecare an, afirmă dr. Rohini Haar, un lector al Școlii de Sănătate Publică din cadrul Universității California-Berkeley.Multe victime nu merg la spital iar poliția nu este nevoită să înregistreze folosirea gloanțelor de cauciuc, așa că nu există date la nivel național cu privire la cât de des sunt folosite, afirmă fostul șef al poliției Brian Higgins, acum profesor adjunct la Colegiul de Justiție Penală John Jay din New York.Potrivit acestuia nu există standarde uniforme la nivel național pentru utilizarea lor.Dr. Lazzaro de la Universitatea din New York afirmă că atunci când țintesc picioarele gloanțele de cauciuc pot opri o persoană sau o mulțime periculoasă din a se apropia de un ofițer de polițe.Însă când sunt folosite la distanță mică gloanțele de cauciuc pot penetra pielea, rupe oase, fractura craniul și provoca traumatisme cerebrale sau explozia globului ocular, afirmă acesta.Iar folosirea lor la distanță mică le scade nu doar forța ci și precizia, crescând riscul de a împușca pe cineva în față sau lovi trecătorii, afirmă Lazzaro.