VIDEO Proteste SUA: Sute de medici și cadre medicale din New York au îngenuncheat unul lângă altul în Times Square

Sute de medici și cadre medicale au participat marți la New York la un protest „Black Lives Matter” (n.r. Viețile Negrilor Contează) după moartea lui George Floyd. Cadrele medicale care s-au adunat în Times Square, scena unor mari violențe cu câteva zile în urmă, au îngenuncheat unii lângă alții și au ridicat un pumn în semn de susținere.



Tonight in NYC, #COVID19 doctors put their bodies on the line for Black lives, as they’ve done for months now at work without proper PPE. We have so much to thank these people for. ✊\uD83C\uDFFE pic.twitter.com/1cfBlUUU0J