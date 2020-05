Războiul 5G SUA-China: Cum se poziționează statele UE cu privire la Huawei

Prietenii din Est

Țările din Europa de Est care se bazează puternic pe protecția militară a Statelor Unite via NATO au adoptat cea mai dură poziție.În țările din vestul continentului tabloul este mai variat, Germania renunțând pentru moment la adoptarea unor restricții dure. Unele state rămân indecise în timp ce altele, ca Danemarca, au anunțat măsuri surprinzător de restrictive.După un an de dezbateri privind riscurile reprezentate de implicarea Huawei în rețeaua 5G europeană, țările membre ale Uniunii sunt așteptate să își prezinte poziția privind implementarea unor măsuri de securitate Comisiei Europene.Măsurile vin după ce în luna ianuarie țările UE au anunțat o strategie comună pentru a limita dominația pe piață a Huawei și să limiteze folosirea echipamentelor chineze. Mai multe state au transpus strategia în lege iar autoritățile responsabile de cibersecuritate urmează să elaboreze un raport despre progresele înregistrate până la sfârșitul lui iunie.Președintele Klaus Iohannis, întâlnire cu omologul american Donald TrumpDevreme în dezbatere, Washington-ul și-a asigurat sprijinul României, Poloniei, Estoniei, Letoniei și Republicii Cehe, toate semnând declarații comune sau memorandumuri cu Statele Unite privind securitatea rețelei 5G.Acestea sunt angajamente fără caracter obligatoriu care, dacă vor fi implementate, ar tăia accesul la piață al furnizorilor care sunt suspectați de intervenții ale puterilor străine, nu au o structură a acționariatului transparentă, violează normele de etică internaționale sau nu respectă drepturile de proprietate intelectuală.Deși angajamentele trimit un mesaj clar, ele vor avea o importanță redusă dacă nu vor fi susținute de legislație care să forțeze companiile din sectorul telecom să le respecte prevederile.Cehia a fost unul din cei mai puternici susținători ai poziției americane, având o importanță crucială în elaborarea consensului privind necesitatea unei strategii comune la nivelul UE pentru a limita influența Huawei în Europa.Dacă vreo capitală a fost greu de convins, aceasta s-a dovedit a fi Berlinul. Guvernul german a fost unul din primele abordate de diplomații americani asupra subiectului și le-a respins rapid argumentele.Acuzațiile Washington-ului cu privire la Huawei s-au lovit de scepticism și precauție la Berlin, un rol având și șocul cauzat de dezvăluirile cu privire la spionarea de către serviciile de securitate americane a unor oficiali germani , inclusiv a cancelarului Angela Merkel, notează Politico.În plus, operatorii germani Deutsche Telekom și Vodafone au rețele 4G existente care se bazează pe Huawei pentru peste jumătate din structura lor. De asemenea, guvernul german se teme că interzicerea accesului Huawei ar deteriora relațiile cu China, cel mai mare partener comercial al țăriiÎnsă dezbaterea nu pare să fie încheiată iar după luni de presiuni din partea parlamentului și a partenerului de coaliție al Angelei Merkel, ministerul de Interne german a propus luna aceasta un proiect care ar crește cerințele de securitate pentru furnizorii 5G și ar acorda ministerului noi puteri de a bloca accesul pe piață al furnizorilor care nu prezintă încredere.Președintele francez Emmanuel Macron depunând o coroană de flori la statuia generalului Charles de GaulleFranța a urmărit să își asigure un rol proeminent în securitatea 5G a Europei ca parte a eforturilor de a se situa în centrul relațiilor internaționale.Țara a realizat deja verificări de securitate naționale asupra practicilor de cibersecuritate ale operatorilor iar anul trecut a modificat legile din domeniul telecom pentru a permite cabinetului premierului să blocheze folosirea unor echipamente dacă ar aduce atingere securității naționale.De la începutul lunii decembrie a anului trecut operatorii sunt nevoiți să obțină o autorizație de la premier pentru dezvoltarea oricăror stații de bază , potrivit lui Guillaume Poupard, șeful Agenției Naționale a sistemelor informatice din Franța.În practică, asta înseamnă că autoritățile pot bloca un furnizor inconvenient, fără a numi direct companiile chineze, modelul francez bazându-se pe reglementări puternice din partea guvernului și intervenționism în procesul de dezvoltare al rețelei 5G.Câteva țări europene au o importanță strategică atât pentru Huawei cât și Statele Unite.Italia, a treia economie ca mărime a Uniunii Europene, și-a extins puterea de a permite guvernului să blocheze contracte între operatori și furnizorii de echipamente iar la sfârșitul anului trecut a adoptat legislație privind crearea unui „perimetru” de cibersecuritate care impune cerințe suplimentare pentru companiile telecom și IT care operează în sectoare strategice.În Belgia, alt stat strategic datorită găzduirii sediului NATO și a principalelor instituții UE, serviciile de informații au avertizat guvernul împotriva folosirii „furnizorilor nesiguri” iar oficialii elaborează măsurile legislative despre care se așteaptă să taie companiile chineze din părțile centrale ale rețelelor.Multe guverne încă se consultă cu companiile telecom, serviciile de informații și agențiile de reglementare cu privire la schimbările legale necesare pentru a elimina furnizorii ce prezintă riscuri ridicate. Este cazul Spaniei, Portugaliei, Luxemburgului, Austriei, Suediei, Finlandei și a altor state.În Suedia, țara Ericsson - principalul competitor al Huawei, și în Finlanda, unde își are sediul Nokia, guvernele încă încearcă să ia o decizie cu privire la întărirea măsurilor de securitate pe piața telecom.Fostul Secretar american al Apărării, Jim Mattis, în vizită la Ambasada Statelor Unite din DanemarcaÎn Danemarca, guvernul pregătește legislație care ar defini întreaga rețea 5G drept infrastructură critică, potrivit premierului Mette Frederiksen. Acest lucru ar plasa atât părțile centrale cât și cele neesențiale ale rețelelor sub cerințe de securitate dure.Abordarea daneză ar restructura piața telecom dar guvernul momentan nu a arătat cu degetul furnizori specifici.Însă anunțul executivului a venit după o furtună diplomatică între China și Danemarca privind rolul Huawei în urma căreia ambasadorul Chinei la Copenhaga ar fi amenințat că o înțelegere comercială între Beijing și Insulele Feroe (o regiune autonomă a Danemarcei) ar fi anulată dacă Huawei nu va obține contractele pentru dezvoltarea rețelei 5G pe insulă, potrivit Politico.