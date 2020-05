Boris Johnson urmează să reducă implicarea Huawei în dezvoltarea rețelei 5G din Marea Britanie

Johnson le-a cerut oficialilor britanici să elaboreze planuri care să reducă implicarea Chinei în infrastructura britanică la zero până în 2023.Decizia vine înaintea summitului G7 de luna viitoare care va reprezenta și prima sa călătorie în străinătate de la izbucnirea pandemiei.Premierul britanic a cerut ca Marea Britanie să devină mai puțin dependentă de bunurile din China și este așteptat ca acesta să intensifice discuțiile privind relațiile comerciale cu președintele american Donald Trump.Regândirea înțelegerii cu Huawei vine ca urmare a unei opoziții tot mai puternice din partea parlamentarilor conservatori față de investiția Chinei după izbucnirea pandemiei cauzate de COVID-19.Statul comunist a fost acuzat de mușamalizarea amplorii inițiale a infecțiilor și există suspiciuni tot mai mari în țările occidentale privind tentativele repetate ale Beijingului de a obține avantaje economice în urma dezastrului.Unii parlamentari conservatori au comparat Huawei cu „heroina” și au susținut că înțelegerea „grăbită” a înfuriat aliații și a lăsat Marea Britanie „fără absolut niciun prieten”.Potrivit surselor The Telegraph, premierul ar fi avut mereu „îngrijorări serioase” referitoare la înțelegerea 5G care a fost negociată de guvernul condus de Theresa May dar aprobată de Johnson în ianuarie.