VIDEO China ia în derâdere răspunsul SUA la pandemie într-o animație cu figurine LEGO

Washingtonul și Beijingul se află într-un război al declarațiile cu privire la originea noului coronavirus care a apărut prima oară în orașul chinez Wuhan. Președintele american, Donald Trump, a declarat joi că are un grad ridicat de încredere că noul coronavirus își are originea într-un laborator din Institutul de Virusologie din Wuhan dar a refuzat să prezinte dovezi.



În animația postată online de către Xinhua, agenția de presă oficială a statului chinez, draperiile sunt trase pentru a dezvălui o scenă pe care are loc un dialog între două figurine de tip Lego, un soldat de teracotă și Statuia Libertății.