CNN: Wuhan a rezistat la Covid-19. Dar poate supraviețui la ceea ce urmează? / Micii patroni, prăbușiți financiar și psihic

Piata in Wuhan

În urmă cu doar trei luni, dl Wang plătea angajaților săi din restaurantul deținut în Wuhan bonusurile de Anul Nou Chinezesc și își sărbătorea al treilea an de afaceri încheiat cu succes. Acum, după 76 de zile ade izolare în epicentrul focarului de coronavirus, el este doborât psihic și financiar, afacerea aflându-se în ruină., potrivit CNN. Carantinarea orașului Wuhan a fost ridicată la 8 aprilie dar, două săptămâni mai târziu, restaurantul lui Wang nu are încă voie să se redeschidă complet, din cauza restricțiilor asupra modului de a servi masa în restaurante. În ciuda faptului că nu a avut nicio activitate, el a mai trebuit să plătească trei chirii - în valoare de aproape 8.500 de dolari (60.000 de yuani).Având în vedere că se teme de un al doilea val de infecții care ar putea provoca o și mai mare criză financiară în China, Wang a spus că nu are de ales decât să închidă magazinul."În Wuhan există mulți oameni ca noi, care nu mai pot reveni la ceea ce făceau înainte de focar", a spus el.Wang a rugat CNN să-i folosească doar prenumele fiind îngrijorat cu privire la consecințele pe care le-ar suporta din partea autorităților că a discutat cu mass-media occidentală.Wang este doar unul dintre numeroșii deținători de mici afaceri din Wuhan care se luptă să se repună pe picioare într-o economie locală dificilă.Numai în primul trimestru al anului economia provinciei Hubei, cu capitala la Wuhan, s-a redus cu aproape 40%, potrivit agenției de știri Xinhua.Blocarea orașului Wuhan s-a încheiat și oamenilor li s-a permis să părăsească casele. Unele magazine s-au redeschis și o serie de parcuri și spații publice, inclusiv grădina zoologică Wuhan. Dar experiența orașului arată, de asemenea, cicatricile profunde pe care o blocare îndelungată le poate avea asupra comunității și drumul anevoios înapoi la normalitate.