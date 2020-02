Donald Trump afirmă că are dreptul să intervină într-un dosar judiciar

O amplă polemică zguduie Washingtonul după reviziunea în scădere a pedepsei cerute pentru Roger Stone, un consultant politic apropiat de președintele american. Decizia a venit după un tweet al lui Donald Trump care denunța o "eroare judiciară".Joi, procurorul general, Bill Barr, a afirmat că nu au niciun impact comentariile președintelui și a profitat de ocazie pentru a-i cere lui Donald Trump să evite acest gen de comentarii care îi fac munca "imposibilă" "Mă felicit că preşedintele nu a cerut niciodată să intervin în vreun fel într-un dosar penal. Am o problemă cu unele dintre postările de pe Twitter", a spus Barr. Donald Trump a preluat această afirmație și a comentat, tot pe Twitter:"Aceasta nu înseamnă că nu am, în calitate de președinte, dreptul de a o face. Îl am, dar până acum am decis să nu o fac".Roger Stone, care l-a consiliat pe Donald Trump înaintea și în timpul campaniei, a fost declarat vinovat în noiembrie la acuzația că a mințit Congresul și pentru corupere de martori în cadrul anchetei privind ingerinţa rusă în alegerile din SUA din 2016.Cei patru procurori însărcinați cu dosarul ceruseră inițial între 7 și 9 ani de închisoare, dar ministerul le-a cerut ulterior o pedeapsă "mai moderată" în numele "interesului justiției".Pedeapsa sa va fi anunțată în 20 februarie de un judecător federal.