Secretarul american al Justiției îi cere lui Trump să nu mai comenteze pe twitter: Îmi face munca imposibilă!

În defensivă de la revizuirea în scădere a recomandărilor de pedeapsă împotriva lui Roger Stone, un prieten al preşedintelui, Barr, care este de obicei copleşit de elogii de către liderul de la Casa Albă, a încercat într-un interviu acordat postului de televiziune ABC să preia controlul."Mă felicit că preşedintele nu a cerut niciodată să intervin în vreun fel într-un dosar penal", a afirmat el. "Am o problemă cu unele dintre postările de pe Twitter", a precizat el, adăugând că unele dintre luările de poziţie ale preşedintelui republican pe celebra reţea de socializare îi complică misiunea."Cred că este timpul să înceteze să mai posteze pe Twitter despre cazuri de care se ocupă Departamentul de Justiţie", a mai spus el. Afirmaţiile lui Barr despre postările făcute pe contul @realDonaldTrump au surprins, cu atât mai mult cu cât, de la numirea sa, el a avut tot mai multe luări de poziţie interpretate ca fiind favorabile preşedintelui.Imediat, Casa Albă a ţinut să transmită că nu există niciun dezacord între cei doi oficiali. "Preşedintele nu a fost deranjat deloc de aceste comentarii şi are dreptul, ca orice alt cetăţean american, să îşi împărtăşească public opiniile", a reacţionat Stephanie Grisham, purtătoare de cuvânt a Casei Albe.Trump "foloseşte reţelele de socializare într-un mod extrem de eficient pentru a se bate pentru americani împotriva nedreptăţilor din ţara noastră", a adăugat ea, precizând că liderul de la Casa Albă are încredere deplină în Bill Barr "că îşi face treaba şi că garantează respectarea legii".Roger Stone, care a fost consilier al lui Donald Trump înainte şi în timpul campaniei, a fost găsit vinovat în noiembrie pentru că a minţit Congresul şi pentru corupere de martori în cadrul anchetei privind ingerinţa rusă în alegerile din SUA din 2016.Cei patru procurori însărcinaţi cu acest dosar au cerut iniţial între 7 şi 9 ani de închisoare împotriva sa, dar Departamentul de Justiţie le-a schimbat decizia, cerând o pedeapsă "mult mai mică", "în numele intereselor justiţiei". Între timp, fără a se putea stabili cu certitudine o legătură de tip cauză-efect, Donald Trump a denunţat într-o postare pe Twitter această situaţie ca fiind "extrem de nedreaptă" şi o "eroare judiciară".Aaron Zelinsky, Jonathan Kravis, Adam Jed şi Michael Marando, cei patru procurori care au cerut pedepsele iniţiale, şi-au anunţat apoi retragerea din afacerea Stone, printr-o moţiune transmisă judecătorului. Opoziţia a reacţionat imediat, acuzând o ingerinţă politică în acest dosar judiciar şi a invocat chiar un posibil "abuz de putere". Şefa democraţilor din Congres, Nancy Pelosi, a spus că este o decizie "scandaloasă" a administraţiei Trump care "afectează statul de drept". Departamentul de Justiţie a afirmat că decizia sa a fost luată înainte de postarea de pe Twitter a lui Donald Trump. Pedeapsa lui Roger Stone urmează să fie anunţată la 20 februarie de un judecător federal.