Mike Pence: Decizia Marii Britanii privind Huawei riscă să afecteze negocierile comerciale cu SUA

Administraţia Donald Trump a impus limite privind colaborarea Huawei cu firme americane şi a îndemnat ţările aliate să adopte măsuri similare, invocând riscuri asupra siguranţei naţionale. Washingtonul denunţă presupusa apropiere a Huawei de armata chineză, argumentând că fondatorul companiei chineze, miliardarul Ren Zhengfei, un simpatizant al Partidului Comunist, a fost ofiţer de telecomunicaţii în timpul stagiului militar. Administraţia Donald Trump a avertizat recent că ar putea revizui cooperarea cu naţiunile aliate care vor utiliza echipamente produse de firma chineză Huawei, pe fondul preocupărilor de securitate. Compania Huawei, cel mai mare producător de echipamente de telecomunicaţii din lume, este monitorizată atent în Occident din cauza relaţiilor cu instituţiile guvernamentale din China. Statele Unite acuză că echipamentele Huawei pot fi utilizate de Beijing pentru activităţi de spionaj. Compania Huawei a respins acuzaţiile.









Întrebat, în cadrul unui interviu acordat CNBC, dacă decizia Marii Britanii de a colabora cu Huawei riscă să afecteze şansele semnării unui acord comercial cu SUA, Mike Pence a afirmat: "Vom vedea. Noi suntem profund dezamăgiţi din această cauză; la cererea preşedintelui, eu am mers în septembrie să am o întrevedere cu premierul britanic Boris Johnson şi i-am transmis că imediat ce Marea Britanie va depăşi momentul Brexit noi vrem să negociem un acord de liber-schimb cu Marea Britanie"."Doar că nu credem că utilizarea activelor şi tehnologiilor Huawei corespunde intereselor de securitate şi de respectare a sferei private în Marea Britanie şi în Statele Unite, iar aceasta rămâne o problemă reală între ţările noastre", a adăugat vicepreşedintele SUA.Noi suntem dornici să consolidăm legăturile economice, dar i-am transmis clar premierului Johnson şi oficialilor din Marea Britanie că, în contextul în care extindem oportunităţile de construire a reţelei 5G în această ţară, vrem să vedem că firmele noastre îndeplinesc necesităţile Statelor Unite, Marii Britanii şi tuturor aliaţilor fără compromisurile în privinţa sferei private, fără compromisurile în materie de securitate asociate cu Huawei şi controlul exercitat de Partidul Comunist Chinez", a argumentat Mike Pence. Preşedintele SUA, Donald Trump, a avut un ton "furios" faţă de premierul Marii Britanii, Boris Johnson, într-o conversaţie pe tema deciziei Guvernului de la Londra de a permite companiei Huawei să aibă un rol în construirea sistemului de telecomunicaţii 5G , au afirmat oficiali citaţi de cotidianul Financial Times. Boris Johnson a discutat telefonic cu Donald Trump săptămâna trecută, imediat după ce a anunţat decizia de a permite companiei chineze să participe la construirea viitoarei infrastructuri de telecomunicaţii din Marea Britanie. Guvernul de la Londra a luat decizia prin ignorarea poziţiei Administraţiei Donald Trump, care se opune colaborării cu Huawei din raţiuni de siguranţă naţională.Săptămâna trecută, vicepreşedintele SUA, Mike Pence, a declarat că Administraţia Donald Trump este dezamăgită de hotărârea Londrei privind Huawei şi a transmis "foarte clar" această poziţie.Guvernul de la Londra a stabilit că grupul chinez Huawei va juca un rol limitat în dezvoltarea rețelei de telecomunicaţii 5G din Marea Britanie.