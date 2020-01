Retragerea americană din Irak: unde, când și cum?

Retragerea trupelor, dar cum?

Ce s-a întâmplat deja?

De ce se află soldați străini în Irak?

Cine are trupe și unde?

Un înalt oficial militar american a detaliat pentru AFP consemnele teoretice ale unei retrageri a SUA, care conduc de ani de zile o coaliție anti-jihadistă.Acest lucru va dura "săptămâni" dar, în cazul în care contextul devine critic, operațiunile ar putea fi încheiate "în mai multe zile".Avioane-cargo vor transporta echipamentele pe cale aeriană, în timp ce trupele la sol vor lua drumul spre Kuweitul vecin.În plus, vor trebui "studiate rutele terestre și planurile de evacuare pentru soldați, civili și subcontractorii" care îi însoțesc, a explicat Jack Watling, de la Royal United Services Institute. "Și să se decidă ce echipamente și documente vor fi luate, abandonate sau distruse".Scrisoarea adresată luni seara irakienilor de generalul William H. Seely, comandantul operațiunilor militare americane în țară, oferă indicii.Ea evocă o "repoziționare a forțelor (...) pentru a se asigura că retragerea din Irak este efectuată de o manieră securizată și eficientă", afirmând că deplasările nocturne ale elicopterelor se vor intensifica la Bagdad.Și acesta este cazul de trei zile.La rândul său, armata germană - membră a coaliției anti-SI - a anunțat marți că a transferat în cursul nopții 35 de soldați în Iordania și Kuweit, "cu soldați ai altor țări membre ale coaliției".Și România a anunțat marți că 14 militari români care erau în misiune în Irak vor fi relocați temporar într-o altă bază a coaliției.Deoarece, a explicat un diplomat american, "dacă americanii pleacă, trupele noastre nu vor putea rămâne", având în vedere că acest contingent este vital pentru securizarea tuturor trupelor coaliției.Premierul demisionar irakian Adel Abdel Mahdi a transmis din nou ambasadorului american Matthew Tueller și șefului NATO Jens Stoltenberg că dorește plecarea trupelor străine, așa cum a votat Parlamentul duminică.Mii de soldați străini se află în baze irakiene în această țară, în numele luptei împotriva grupării Stat Islamic (SI).În 2014, când jihadiștii cuceriseră o treime din Irak și părți mari din Siria, ministerul irakian de Externe a trimis o scrisoare Consiliului de Securitate al ONU pentru a cere ajutor.Coaliția - 76 de state - a trimis atunci soldați și instructori pentru sprijin și instruirea forțelor irakiene.Această prezență are loc deci la cererea guvernului și nu a fost niciodată obiectul unui text ratificat de Parlament.Nu există un acord detaliat, precum "Status of Forces Agreement" din 2008 care autoriza prezența trupelor americane până la retragerea din 2011.Cel mai mare contingent aparține americanilor (5.200 de soldați). El este amplasat în mai multe baze, cea mai mare fiind baza aeriană din Ain al-Assad (vest), alături de cele din capitala Kurdistanului irakian, Erbil, și Bagdad, în apropierea ambasadei americane.Coaliția mare are printre alții 400 de soldați britanici, 200 francezi și 120 germani, alături de mii de subcontractori civili.Numărul soldaților americani a variat însă în ultimele zile, în condițiile în care Washingtonul anunța până la 4.000 de soldați suplimentari în Irak și în regiune, pe fondul tensiunilor cu Iranul.Cel puțin 150 de soldați americani au ajuns săptămâna trecută la Bagdad pentru a proteja ambasada americană, după un atac inedit al facțiunilor pro-Iran. Alte câteva sute de soldați au fost amplasate în baza din Taji, la nord de Bagdad.