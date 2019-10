Amânarea Brexitului până la 31 ianuarie 2020, aprobată oficial de UE. „Poate fi ultima”, spune Tusk

Noua amânare a Brexitului, până la 31 ianuarie 2020, a fost adoptată formal de Uniunea Europeană, a anunțat marți, pe Twitter, președintele Consiliului European, Donald Tusk, cerându-le britanicilor să „folosească cât mai bine” această prelungire a termenului de ieșire din UE, transmite AFP.

„Vreau totodată să vă spun la revedere, dat fiind că misiunea mea aici se apropie de final. Vă voi ține pumnii strânși”, a mai scris el.

To my British friends,



The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.



I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.