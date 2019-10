Strategia lui Donald Trump în relaţiile cu liderii străini / Rudy Giuliani: "Să vedeţi când o să ajungem la România"

De ceva timp, diplomaţia europenă avertizează că preşedinţii şi liderii din întreaga lume trebuie să fie pregătiţi pentru solicitări stranii şi neaşteptate atunci când primesc un apel de la preşedintele SUA, Donald Trump. Care este trucul pentru a-i face faţă liderului (american)?, se întreabă Bloomberg și El Espectador, citează Rador.





Poate că luptă să-și salveze președinția, dar președintele Donald Trump are capacitatea de a intui slăbiciunea celor din jur. În eforturile sale de a-şi discredita dușmanii interni, Trump a cerut ajutorul noului președinte al Ucrainei, al unui guvern italian în colaps, al unui guvern australian împotriva Chinei şi lui Boris Johnson din Marea Britanie divizată de Brexit. Următoarea ar putea fi România, unde principalul sprijin politic al premierului a fost recent trimis la închisoare.







"Încă nu am ajuns la România", a declarat duminică, la Fox News, avocatul personal al lui Trump, Rudy Giuliani, fără a oferi detalii suplimentare. "Să vedeţi când o să ajungem la România". Rezultatul este că discuţiile cu liderul american au potențialul de a produce consecinţe dramatice și imprevizibile, într-un fel sau altul.









Este posibil să nu se simtă chinezii obligați faţă de Statele Unite, dar sunt disperați să încheie războiul comercial; acest lucru ar putea fi un stimulent pentru a lua în considerare petiția lui Trump din 4 octombrie de a-l investiga pe Joe Biden. "Opinia despre lume a lui Trump este complet tranzacțională", spune Nathalie Tocci, directorul Institutului de Afaceri Internaționale, cu sediul la Roma. Tactica sa provine direct din cartea lui Trump, "The Art of the Deal" (Arta negocierii).







"Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să negociezi de pe poziţii de forță, iar utilizarea datoriei este cea mai mare pârghie de forță pe care o poți avea", scria viitorul președinte. "Asta înseamnă să ai ceea ce altcineva dorește. Sau mai bine, de care are nevoie. Sau cel mai bine, ceva de care nu se poate lipsi". Un diplomat european asigură că liderii sunt acum pregătiți pentru cereri ciudate și neașteptate atunci când primesc un apel de la Trump și au aflat că trucul este să rămână pozitivi fără a face compromisuri. Oricum, imperativele politice pot prelua uneori controlul, a spus altul.







Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost într-o situație deosebit de dificilă după ce a preluat puterea în mai. Avea nevoie ca Moscova să vadă că el are sprijinul Casei Albe, pentru a descuraja incursiunile rusești pe teritoriul ţării sale. Într-un apel din iulie, el i-a spus lui Trump că dorește să cumpere mai multe arme antitanc Javelin din Statele Unite, pentru a contracara separatiștii susținuți de Rusia în estul Ucrainei. "Aș dori să ne faceţi o favoare", a răspuns Trump, conform unei transcrieri a apelului. Trump a spus că dorește ca Ucraina să ajute în ancheta procurorului general al SUA, William Barr, în raportul procurorului special Robert Mueller, cu privire la ingerința rusească în alegeri. "Ucraina era o pradă incredibil de facilă", spune Tocci. "Supraviețuirea ei depinde de sprijinul american și european, având în vedere cine se află în vecinătatea ei".







De asemenea, Barr s-a întâlnit cu ministrul britanic de Interne, Priti Patel, la Londra, în iulie, potrivit The Daily Telegraph, la trei zile după ce Trump a vorbit cu Johnson. Johnson este acum sub presiune pentru a-i cere lui Trump să predea un cetățean american suspectat că ar fi implicat într-un accident mortal. Morrison spune că Trump a solicitat, de asemenea, un contact din partea guvernului australian pentru a-l ajuta pe Barr cu investigaţia sa, în timpul unui apel telefonic din septembrie. Morrison a negat să fi fost presat pentru a ajuta la aprofundarea originilor anchetei lui Mueller.





În Italia, Conte a fost de acord ca Barr să întâlnească un șef de informații, în august, în timp ce căuta un alt indiciu în ancheta sa: un profesor maltez dispărut, care ar fi alertat echipa de campanie a lui Trump despre faptul că Rusia avea e-mailuri care o puteau prejudicia pe Hillary Clinton. Conte și Trump s-au întâlnit mai târziu în august, la Summit-ul G7 din Franța, liderul italian luptând încă pentru funcţia sa. Pe 27 august, Trump și-a oferit sprijinul, cu un tweet în care l-a numit "un om foarte talentat, care sperăm să rămână prim-ministru!" O lună mai târziu, Barr s-a întors la Roma cu procurorul John Durham, cu presupusa autorizaţie a lui Conte, cu mai multe cereri pentru șefii de informații. După un an în care economia sa a fost lovită de inflație și partidul său a pierdut controlul asupra locațiilor-cheie, președintele Turciei ar putea folosi impulsul politic care ar putea veni din Statele Unite dacă cedează o parte din controlul militar din nordul Siriei , unde Erdogan a căutat întotdeauna să atace combatanţii kurzi.





Însă apelul lui Trump din weekend cu liderul turc a evidențiat și una dintre vulnerabilitățile președintelui american: deși s-a promovat pe sine în faţa alegătorilor ca lider care va scoate SUA din conflictele interminabile din Orientul Mijlociu, a avut dificultăţi în a avansa în acest sens, de la venirea sa în funcție în 2017. Președintele american a semănat, de asemenea, confuzie prin inversarea cursului după o revoltă a republicanilor, ceea ce adâncește incertitudinea din jurul politicii sale. Ulterior, Trump a sugerat că mișcarea sa de a deschide calea către o invazie turcă a fost destinată, în parte, presiunii asupra țărilor europene care, a spus el, au refuzat să accepte întoarcerea cetățenilor lor care s-au alăturat Statului Islamic. "M-am consultat cu toată lumea", a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă. "Înţeleg bine ambele părţi, am făcut campanie pe baza faptului că urma să aduc soldații noştri acasă".





După un apel cu Recep Tayyip Erdogan, președintele a inversat politica americană de lungă durată și și-a dat aprobarea tacită pentru o incursiune turcă în nordul Siriei, deși ulterior a avertizat că va distruge economia acestei țări dacă va merge prea departe. Dincolo de Turcia, Trump a intuit că credibilitatea planului lui Johnson pentru Brexit se bazează pe un acord comercial cu SUA. Premierul australian Scott Morrison are nevoie de sprijinul SUA, în timp ce țara sa se confruntă cu o China expansionistă în Asia. Iar guvernul lui Giuseppe Conte se prăbușea în Italia în momentul în care Trump voia ajutor.