VIDEO Scandal în Bali, după ce doi influenceri s-au stropit pe fund cu apă sfințită la un templu

Un cuplu celebru de pe Instagram din Republica Cehă a fost forțat să își ceară scuze după ce a distribuit un videoclip în care băiatul o stropea pe fată pe fund cu apă sfințită. Totul s-a întâmplat la un templu sacru din Bali, scrie The Independent Clipul, care a fost șters între timp din cauza reacțiilor primite de la următitorii celor doi care au catalogat gestul ca fiind unul „dezgustător”, a fost inițial postat de fată pe Instagram, pe 9 august. Sabina Dolezalova și Zdenek Slouka au un cont de instragram împreună unde au peste 80.000 de urmăritori.Insula Bali, în Indonezia, este un loc care atrage mulți turiști din întreaga lume. De asemenea, locul are multe site-uri sacre hinduse.Deși cuplul a hotărât să șteargă clipul, între timp un politicianul balinez, Arya Wedakarna, a împărtășit videoclipul original pe pagina sa de Instagram, unde a atras atenția a mii de oameni, dintre care sute au și comentat întâmplarea.Nu este pentru prima oară când un cuplu de influenceri atrag valuri de comentarii negative. De altfel, în luna mai a acestui an un alt cuplu a o postat o fotografie în care apăreau sărutându-se în timp ce se aplecau dintr-un tren aflat în mișcare. Poza a fost catalogată de unii urmăritori ca fiind „prostească”, în timp ce altora le-a plăcut. Cuplul belgian a afirmat că acea poză le rezumă viața și relația pentru că „au încredere oarbă unul în celălalt” și pentru că „trăiesc la limită (uneori chiar prea mult).”Un alt episod de acest gen s-a întâmplat la sfârșitul anului 2018, atunci când autoritățile egiptene au deschis o anchetă după ce un fotograf danez a postat o imagine cu el și o femeie într-o poziție sexuală, poză realizată în vârful Marii Piramide din Giza.