Spania: Cei cinci bărbați, cunoscuți drept ”haita de lupi”, care au violat o fată de 18 ani în 2016, condamnați la câte 15 ani de închisoare fiecare

Curtea Supremă din Spania i-a condamnat la 15 ani de închisoare pe cinci bărbați acuzați că au violat o fată de 18 ani, în Pamplona, în 2016, în cazul ”la manada” (haita de lupi), după ce anterior aceștia au fost condamnați la o sentință mai mică și au fost eliberați pe cauțiune, relatează AFP.

Cinci bărbați, porecliți ”haita de lupi”, au violat în grup o fată de 18 ani în iulie 2016 în Pamplona, în timpul sărbătorii Sanfermines.

La mai puțin de un sfert de oră după ce au cunoscut-o, beată, aceștia au violat-o și i-au furat telefonul lăsând-o pe jumătate dezbracată la intrarea unei clădiri.

Lăudându-se pe un grup de WhatsApp, cei cinci bărbați au difuzat imagini cu acțiunile lor.

Condamnarea lor în primă instanță în aprilie 2018 la nouă ani pentru abuz sexual - și nu pentru viol - și eliberarea lor provizorie au dus la proteste masive în toate țara.

Dar Curtea Supremă a răsturnt aceste două decizii și a considerat că faptele ”nu pot constitui abuz sexual”, ci ”un viol”.

Unul dintre acuzați a fost condamnat la încă doi ani de închisoare pentru că a furat telefonul mobil al victimei.

Describing a "real intimidation scenario", the five magistrates, including two women, stressed that "at no point did the victim consent to the sexual acts committed by the defendants".

Această decizie a curții Supreme va avea ca rezultat încarcerarea acuzaților, care au fost eliberați pe cauțiune și nu au asistat la audiere.