Theresa May demisionează vineri în mod oficial din funcția de lider al Partidului Conservator

Aceasta și-a anunțat demisia în urmă cu două săptămâni, spunând că regretă că nu a reușit să încheie procesul de Brexit.

11 parlamentari conservatori s-au înscris în cursă pentru a o înlocui pe Theresa May la conducerea Partidului Conservator și ca prim-ministru al Marii Britanii. Câștigătorul este așteptat să fie anunțat în săptămâna cu 22 iulie.

Theresa May va fi premier al Marii Britanii până la desemnarea succesorului său de către Partidul Conservator.

Alegerea viitorului lider al Partidului Conservator se va face printr-o serie de voturi secrete, care vor avea loc în datele de 13, 18, 19 și 20 iunie.

"Am făcut tot ce am putut pentru a-i convinge pe parlamentari să susţină Acordul Brexit, dar, din păcate, nu am reuşit acest lucru", a declarat Theresa May într-un discurs rostit în data de 24 mai , când și-a anunțat intenția de a demisiona.