AUDIO Doi celebri autori de farse din Rusia spun că l-au păcălit pe Macron, dându-se drept viitorul președinte al Ucrainei

Cei doi actori, "Vovan" și "Lexus", specializați în astfel de farse, au publicat miercuri online înregistrarea unei convorbiri de 15 minute cu o persoană despre care spun că este președintele francez.Apelul pare să vină de la Elysée, pentru a-l felicita pe actorul ucrainean după victoria zdrobitoare de duminică asupra președintelui Petro Poroșenko."73% (din voturile) ucrainenilor, e incredibil (...) Mă simt ca Putin, care are același scor", glumește falsul Volodimir Zelensky în această conversație, care are loc în rusă și în franceză, cu ajutorul translatorilor."Am senzația că în acest stadiu sistemul la tine este mai puțin bine organizat, deci trebuie să fie mai natural. Nu ți-ai trimis încă toți opozanții în închisoare", răspunde cel care afirmă că este Emmanuel Macron.Palatul Elysée a refuzat să comenteze această înregistrare. "Președintele a discutat într-adevăr cu Zelenski duminică seara, discuție în urma căreia am publicat un comunicat, ca și echipa lui Zelensky", a precizat președinția franceză.Cei doi actori l-au contactat deja înaintea turului doi al prezidențialelor ucrainene pe premierul Kosovo, Ramush Haradinaj, care ulterior sprijinul, pe Twitter, pentru candidatul Zelensky și pentru premierul său "Vovan Lexusov", înainte de a-și șterge mesajul.Vladimir Kuznețov și Alexei Stoliarov - alias "Vovan" și "Lexus" - nu sunt la prima lovitură de acest gen: au reușit să-i păcălească, printre alții, pe fostul șef al diplomației britanice Boris Johnson și pe liderul belarus Alexandr Lukașenko.Țintele lor privilegiate sunt adversarii Kremlinului, străini sau ruși. În 2016, "Vovan" a explicat, pentru AFP, că vrea să "arate fața reală a unora dintre partenerii Rusiei, ipocrizia lor". "Facem doar lucruri care sunt în interesul țării noastre", a spus și "Lexus".