Michael Cohen, fostul avocat al lui Trump, convocat pentru audieri în Senatul american în februarie - surse

Michael Cohen a transmis miercuri seară , prin intermediul avocatului Lanny Davis, că nu se va prezenta la audierile în Camera Reprezentanţilor la data programată, 7 februarie.





Avocatul Lanny Davis a motivat că Michael Cohen colaborează în continuare cu procurorul special Robert Mueller, dar a precizat că au fost primite şi "ameninţări" din partea preşedintelui Donald Trump.







"Din cauza ameninţărilor curente la adresa familiei, făcute la sfârşitul săptămânii trecute de către preşedintele Trump şi de domnul Rudolph Giuliani (actualul avocat al preşedintelui - n.r.), şi în contextul continuării cooperării domnului Cohen în investigaţii, la recomandarea avocaţilor, participarea domnului Cohen la audieri va fi reprogramată", a declarat Lanny Davis.





Recent, Donald Trump l-a criticat dur pe fostul său avocat. "Am fost client al acestui om, s-ar presupune că ar exista un privilegiu avocat/client, dar nu mai contează, întrucât eu sunt o persoană foarte onestă. El are probleme cu unele împrumuturi şi fraude, firme de taxi şi alte chestii despre care nu ştiu nimic. Pentru a obţine o reducere a pedepsei, cred că s-a gândit să dea nişte informaţii despre preşedinte. Poate că ar trebui să dea informaţii despre socrul său (...)", declara Trump într-un interviu acordat postului Fox News.



Comisii ale Camerei Reprezentanţilor vor verifica informaţiile apărute în presă potrivit cărora preşedintele Donald Trump i-ar fi cerut fostului avocat Michael Cohen să mintă despre proiectul imobiliar din Rusia în cursul audierilor din Congres. "Vom face ce este necesar pentru a afla dacă aceste informaţii sunt adevărate", a reacţionat congresmanul democrat Adam Schiff, preşedintele Comisiei pentru Informaţii din Camera Reprezentanţilor. "Este vorba de unele dintre cele mai grave acuzaţii de până acum", a apreciat Schiff. La rândul său, Jerrold Nadler, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Judiciare din Camera Reprezentanţilor, a explicat că îndrumarea unui subordonat să mintă în Congres este infracţiune federală. "Comisia pentru Afaceri are sarcina de a afla adevărul, vom face acest lucru", a spus Jerrold Nadler.

Comisia senatorială pentru Informaţii l-a convocat pentru audieri pe Michael Cohen la jumătatea lunii februarie, au declarat sursele citate. Audierea probabil se va derula în privat.