Donald Trump îl acuză pe miliardarul George Soros că finanțează militanții anti-Kavanaugh

Această referință la George Soros capătă un accent particular având în vedere recentele declarații ale premierului ungar Viktor Orban, care denunță în mod regulat "invazia migratorie" din Europa și îl acuză pe miliardar că vrea să inunde Ungaria cu imigranți, prin intermediul ONG-urilor pe care le finanțează. Soros este o țintă predilectă a PSD în România. În urmă cu un an, Liviu Dragnea a fost întrebat de ziariști dacă poate defini exact ce motive ar avea miliardarul american să îl atace . Dragnea a susținut că "ceva este" in conditiile in care "sunt prea multe lucruri care se leagă”.Întrebat de ziariști ce are Soros cu el, Dragnea a răspuns atunci: "Asta e o întrebare la care aș vrea să am răspuns. Nu știu, dar ceva este. Sunt prea multe lucruri care se leagă (...) S-ar putea să mă iubească foarte mult și eu sa fiu într-o mare confuzie". Alte exemple de atacuri anti-Soros ale PSD, aici "Manifestanții (...) care urlă în ascensor sunt profesioniști care au fost plătiți pentru a oferi senatorilor o imagine proastă", a scris pe Twitter președintele american, la mai puțin de două ore de votul crucial din Senat."Priviți toate pancartele identice făcute de profesioniști. Plăți de Soros și de alții", a adăugat el, fără a oferi dovezi concrete în sprijinul acestor acuzații.Mii de militanți s-au adunat joi la Washington pe dealul Capitoliului, unde stau față în față Curtea Supremă și Congresul, cu pancarte pe care scria: "Nu trădați femeile, votați nu".Peste 300 de manifestanți au fost reținuți, printre care actrița Amy Schumer, vară cu liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, și fotomodelul Emily Ratajkowski.