Bulgaria a semnat un acord pentru proiecte de infrastructură cu firme chinezeşti/ Bulgaria va deveni o punte între mediul de afaceri chinez şi UE

Grupul este format din China plus 11 state membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală şi de Est şi celelalte state din regiune (Albania, Bosnia, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia şi Slovenia).







Însă iniţiativa "16+1", care prevede investiţii chinezeşti majore în infrastructură şi tehnologii în aceste 11 ţări pe care Beijingul le consideră o punte către Uniunea Europeană, a generat îngrijorări în cadrul instituţiilor UE privind încălcări ale legislaţiei comunitare.





DUMA: Bulgaria va deveni o punte între mediul de afaceri chinez şi UE





Bulgaria va juca un rol principal în construirea unui centru de cercetare şi de parteneriat global, care îi va ajuta pe investitorii chinezi să lucreze în UE, precum şi companiile europene care activează în China. Declaraţia aparţine preşedintelui Consiliului de Stat din China, Li Keqiang, şi prim-ministrului bulgar, Boiko Borisov, la deschiderea celui de-al VII-lea Summit în format „16 + 1“ pentru cooperare între China şi state din Europa Centrală şi de Est (ECE). Formatul "16 + 1" se înscrie într-o iniţiativă a Chinei lansată în 2013, "O centură, un drum", care are drept scop conectarea Asiei şi a Europei. În acest context, Beijingul a investit până în prezent aproximativ 34 de miliarde de dolari în proiecte-cheie de infrastructură, repectiv, porturi, linii feroviare, autostrăzi, potrivit Duma.bg.





Potrivit declaraţiilor lui Li Keqiang, centrul va examina modul în care proiectele chineze respectă legislaţia UE, "deoarece China este departe şi are o cultură diferită", a spus Li Keqiang. Ca răspuns la temerile Uniunii Europene privind iniţiativa chineză, prim-ministrul chinez Li Keqiang a evidenţiat, în mod repetat, în mesajul său-cheie de pe parcursul celor două zile de la Sofia, că China nu vrea să dezbine UE, ci caută o includere. Premierul Boiko Borisov a avut acelaşi mesaj, încercând să îi liniştească pe partenerii săi europeni îngrijoraţi de găzduirea reuniunii.







Citeste si:





Ministerul bulgar pentru Dezvoltare Regională a semnat un acord cu un grup de firme chinezeşti pentru proiecte de infrastructură de transport. Firmele care vor să se implice în proiecte de infrastructură în Bulgaria sunt China Machinery Engineering Corporation, China Communication Constructions Co, China Road and Bridge Corporation, CITIC Construction, Mizrahi Real Estate Group Inc., PowerChina International Group şi Quantum Global Solutions, potrivit Hurriyet și Rador.Acordurile au fost semnate după discuţiile purtate de reprezentanţi ai ministerului Dezvoltării Regionale şi potenţiali investitori chinezi în marja reuniunii China - Europa Centrală şi de Est, "16+1", care a avut loc la Sofia.Iniţiativa "16+1" reprezintă o strategie a guvernului chinez prin care urmăreşte să facă investiţii de sute de miliarde de euro în ţări din Asia şi din Europa pentru a-şi consolida rolul de lider mondial.