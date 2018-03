Singura persoana cunoscuta care a murit din cauza agentului Noviciok, cercetatorul rus Andrei Zheleznyakov / Timp de 6 ani, s-a luptat cu ciroza, hepatita toxica, leziuni nervoase si epilepsie

Noviciok, un agent care afecteaza sistemul nervos, cauzeaza o varietate de simptome: micsorarea pupilelor, aparitia problemelor digestive, salivare in exces, lacrimare, spasme musculare si, ulterior, incetarea batailor inimii. Simptomele apar in 30 de secunde sau in maxim 2 minute dupa inhalare."Inaintea ochilor mi-au aparut cercuri rosii si portocalii. Urechile imi tiuiau si mi-am tinut respiratia. Am avut un sentiment de frica, ca si cum ceva era pe cale sa se intample", le-a declarat Andrei Zheleznyakov reporterilor de la ziarul Novoye Vremya, in prezent disparut, descriindu-le accidentul de laborator care l-a expus la gazul care, in cele din urma, l-a ucis.In 1992, in anul in care a fost publicat interviul, gazul iritant ii distrusese sistemul nervos central. In mai putin de un an, era mort, dupa ce s-a luptat cu ciroza, hepatita toxica, leziuni nervoase si epilepsie.Andrei Zheleznyakov a murit in 1993, ca urmare a unui atac vascular cerebral ce a aparut in timp ce manca cina singur - divortat si fara copii, in mare parte nemultumit de indiferenta superiorilor sai si a jurnalistilor.Zheleznyakov lucra in laborator intr-o dimineata fierbinte de mai, cand un ventilator s-a defectat si a eliberat o cantitate mica de Noviciok-5 in aer. Unul dintre colegii sai l-a sfatuit sa bea un ceai, pe care l-a vomitat imediat. I-a fost administrat un antidot, care l-a ajutat pe moment, si a fost trimis acasa. A reusit sa ajunga pana la Piata Ilici, unde o biserica "a inceput sa straluceasca si apoi s-a facut bucati" - dupa cum povestea acesta. A lesinat si a fost dus la spital, unde oficialii KGB au obligat un medic sa semneze un acord in care se spunea ca Zheleznyakov a mancat carnati stricati.Agentia de stiri RIA Novosti din Rusia a realizat un interviu cu un laborant din cadrul Institutul de cercetari de stat pentru chimie si tehnologii organice GNIIOKhT, care a confirmat ca Uniunea Sovietica a dezvoltat agenti Noviciok . Programul avea doar un nume diferit. Kremlinul a dezmintit existenta acestui program.Lev Fedorov, un activist civil care a documentat programul armelor chimice sovietice, dar si victimele acestuia, a declarat ca un alt om de stiinta, LA Lipasov, a murit "in incercarea de a imbunatati tipurile moderne de arme chimice".Insa Federov a murit in 2017, iar The Guardian nu l-a putut identifica pe Lipasov sau alte victime de la institutul care producea agentii Noviciok.Alta posibila victima este Ivan Kivelidi - care a fost ucis, impreuna cu secretarul sau, printr-o otravire misterioasa in 1995 - si un politist sovietic, Vladimir Petrenko, care a fost otravit in 1982 - cand s-a oferit voluntar pentru a testa un nou costum de protectie.Guvernul sovietic si apoi cel rus s-au asigurat de confortul lui Zheleznyakov in ultimii ani. Acesta a primit cateva mii de ruble in fiecare luna din partea guvernului si isi petrecea timpul sculptand masti si figurine din lemn in studioul unui prieten.Moartea sa a insemnat sfarsitul a doua generatii care au lucrat la programul sovietic de arme chimice. Tatal lui Zheleznyakov, Nikolsi, a fost seful adjunct al industriei chimice a Uniunii Sovietice.Andrei Zheleznyakov a servit in armata sovietica in anii '60, dupa care a lucrat la Institutul de cercetari de stat pentru chimie si tehnologii organice GNIIOKhT din Moscova.