Nicolas Sarkozy neaga acuzatiile de coruptie si spune ca totul este o calomnie care ii face viata un iad

Fostul presedinte Nicolas Sarkozy, inculpat miercuri si plasat sub control judiciar in cadrul anchetei privind suspiciunea de finantare a campaniei sale electorale din 2007 de catre Libia, a invocat in fata judecatorilor absenta "probelor materiale" si a afirmat ca "viata sa a devenit un iad", relateaza AFP si Reuters.





"Calomnia asta imi face viata un iad din 11 martie 2011", a spus Sarkozy potrivit declaratiei sale in fata magistratilor, reprodusa joi de Le Figaro.





Acesta a mai spus ca "a platit deja destul pentru aceasta afacere" pe plan politic: Am pierdut alegerile prezidentiale din 2012 la 1,5%. Polemica lansata de Gaddafi si acolitii sai m-a costat acest punct si jumatate".





El a mai spus ca a fost "acuzat fara nicio proba materiala".





In varsta de 63 de ani, fostul sef de stat din perioada 2007-2012 risca o condamnare de pana la 10 ani de inchisoare pentru "coruptie pasiva", finantare ilegala a campaniei electorale si "primirea de fonduri publice libiene".