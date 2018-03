Nicolas Sarkozy a fost retinut de politie / Fostul presedinte francez ar fi anchetat pentru banii primiti in campania electorala de la Libia lui Gaddafi 

Sarkozy se afla in custodia politiei judiciare din Nanterre pentru ca este acuzat de finantare ilicita a campaniei electorale din 2007, cand a castigat alegerile prezidentiale, scrie Le Monde.Retinerea sa pare a avea legatura cu un scandal ce isi are geneza in primavara lui 2013. Atunci, a fost emis mandat de interceptare telefonica fata de mai multi apropiati ai lui Nicolas Sarkozy , in cadrul unei anchete care viza acuzatii de finantare de catre Libia condusa de Muammar Gaddafi pentru campania prezidentiala victorioasa din 2007 a lui Sarkozy. In 2014, Sarkozy denunta o "instrumentalizare politica a justitiei" in dosarul in care este acuzat de coruptie si sustine ca nu a comis "niciodata" "un act contrar principiilor republicane sau statului de drept".