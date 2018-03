Angela Merkel si Donald Trump se declara "ingrijorati" de discursul lui Vladimir Putin, care s-a laudat ca detine noi arme "invincibile"

"Cancelarul si presedintele sunt ingrijorati de ultimele declaratii ale presedintelui Putin privind dezvoltarea armamentului (sau) si de consecintele asupra eforturilor de control international al sistemelor de armament", a precizat cancelaria germana, intr-un comunicat.Intr-un discurs in fata Parlamentului, Vladimir Putin a starnit o mare surpriza prezentand timp de o ora ultimele arme de inalta tehnologie ale Rusiei Astfel, acesta a vorbit, intre altele, de rachete "invincibile" in fata scuturilor antiracheta si de minisubmarine cu propulsie nucleara, avertizand Occidentul ca de acum trebuie sa "asculte" Rusia."Nu am facut niciodata un secret din planurile noastre (...) Este chiar surprinzator ca, in ciuda tuturor problemelor noastre, Rusia a ramas prima putere nucleare. Nimeni nu voia sa ne vorbeasca, nimeni nu ne asculta. Ascultati-ne acum!", a spus presedintele rus, in timpul discursului anual in fata Parlamentului.Discursul sau, transmis in direct la televiziuni, a fost insotit de imagini video prezentate pe doua ecrane imense cu noile arme, amestecand imagini 3D si imagini reale.Parlamentarii ca si telespectatorii au putut descoperi astfel o noua racheta balistica, un nou sistem de aparare antiracheta, o drona submarina cu propulsie nucleara si chiar o arma laser "despre care este prea devreme pentru a evoca detalii"."O racheta de croaziera dificil de detectat, cu o incarcatura exploziva nucleara si o raza de actiune practic nelimitata care poate ocoli liniile de interceptare este invincibila in fata tuturor sistemelor existente si viitoare de aparare antiaeriana", a sustinut, spre exemplu, presedintele rus.Washingtonul a reactionat acuzand Moscova de "incalcarea directa" a tratatelor internationale semnate de Rusia, printre care INF privind armele nucleare cu raza intermediara de actiune, semnat de Ronald Reagan si Mihail Gorbaciov in 1987.SUA acuza astfel Rusia ca modernizeaza un arsenal de 2.000 de arme nucleare tactice ocolind obligatiile asumate in cadrul tratatului New START.Acest tratat, intrat in vigoare in 2011, prevede reducerea cu 30% a numarului de focose nucleare detinut de cele doua superputeri atomice - care concentreaza doar ele peste 90% din armele de acest tip - si verificari reciproce mai transparente.