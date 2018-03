VIDEO "Ascultati-ne acum": Vladimir Putin a prezentat noile arme create de Rusia, printre care o racheta nucleara "invulnerabila" in fata oricarui scut antiracheta si drone submarine nucleare

"Nu am facut niciodata un secret din planurile noastre (...) Este chiar surprinzator ca, in ciuda tuturor problemelor noastre, Rusia a ramas prima putere nucleare. Nimeni nu voia sa ne vorbeasca, nimeni nu ne asculta. Ascultati-ne acum!", a spus presedintele rus, in timpul discursului anual in fata Parlamentului.Dupa o prima parte dedicata provocarilor economice si sociale care trebuie rezolvate, Vladimir Putin a consacrat aproape jumatate dintre cele doua ore de discurs in fata deputatilor si senatorilor rusi pentru a vorbi despre noile capacitati militare ale Rusiei."Celor care au incercat in cursul ultimilor 15 ani (...) sa profite de Rusia, care au introdus sanctiuni internationale ilegale pentru a ingradi dezvoltarea tarii noastre, inclusiv in domeniul militar, va spun: cei care au incercat sa ne impiedice, sa ingradeasca Rusia nu au reusit", a continuat el."Toate lucrarile de intarire a capacitatii defensive a Rusiei au fost facute si sunt facute", a adaugat Vladimir Putin, asigurand insa ca Rusia "nu ameninta pe nimeni" si "nu are niciun plan sa foloseasca acest potential de maniera ofensiva".Discursul sau, transmis in direct la televiziuni, a fost insotit de imagini video prezentate pe doua ecrane imense cu noile arme, amestecand imagini 3D si imagini reale.Parlamentarii ca si telespectatorii au putut descoperi astfel o noua racheta balistica, un nou sistem de aparare antiracheta, o drona submarina cu propulsie nucleara si chiar o arma laser "despre care este prea devreme pentru a evoca detalii"."O racheta de croaziera dificil de detectat, cu o incarcatura exploziva nucleara si o raza de actiune practic nelimitata care poate ocoli liniile de interceptare este invincibila in fata tuturor sistemelor existente si viitoare de aparare antiaeriana", a sustinut, spre exemplu, presedintele rus.Vladimir Putin a sustinut ca Rusia creaza noi sisteme de aparare ca raspuns la amplasarea de catre Statele Unite de sisteme de aparare, potrivit site-ul de propaganda al Kremlinului sputniknews.com.