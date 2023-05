FILM Duminică, 28 Mai 2023, 10:38

Regizoarea franceză Justine Triet a câștigat sâmbătă premiul cel mai mare al Festivalului de Film Cannes 2023, Palme d'Or, pentru drama sa „Anatomie d'une chute”. Filmul a fost onorat și cu premiul pentru cea mai bună interpretare canină, potrivit Reuters.

Messi a câștigat Palm Dog la Cannes 2023 Foto: Daniel Cole / AP / Profimedia

Concurența a fost dură în acest an. Fondatorul Toby Rose a spus că a existat un „adevărat tsunami de interpretări canine", dar un câine s-a remarcat: Messi din „Anatomie d'une chute” a lui Justine Triet.

Messi l-a interpretat pe Snoop, un rol despre care juriul a spus că a necesitat o gamă largă de abilități și emoții din partea actorului canin, ceea ce i-a adus patrupedului din ras Border Collie trofeul Palm Dog.

Filmul regizorului finlandez Aki Kaurismaki, „Fallen Leaves", a primit Marele Premiu al Juriului Palm Dog, o distincție despre care vedetele filmului au spus că depășește cu ușurință câștigarea unui Palme d'Or.

„Este probabil cel mai mare premiu din toate timpurile, așa că suntem cu adevărat, cu adevărat copleșiți", a declarat Jussi Vatanen, care joacă alături de Alma Poysti în tragicomedia despre o poveste de dragoste în devenire.

Poysti a declarat pentru Reuters că partenerul său canin, Alma, a fost un coleg foarte disciplinat și amuzant.

Premiile Palm Dog au onorat cei mai buni câini de pe marele ecran din 2001, iar anul acesta au fost adăugate categorii, printre care Mutt Moment și Highly Commended Canine.

În acest an, un premiu special a fost acordat și lui Evie, în vârstă de 11 ani, câinele oficial al festivalului, care marchează ultimul său an de serviciu înainte de pensionare.

Spectacolul neoficial de decernare a premiilor se află acum la cea de-a 22-a ediție.

Printre câștigătorii din trecut se numără Brandy, un pitbull care a aparținut personajului lui Brad Pitt din "Once Upon a Time in Hollywood" și câinii spanioli ai Tildei Swinton, care au jucat alături de aceasta într-un film regizat de Joanna Hogg.