FILM Luni, 29 August 2022, 10:59

Sebastian Jucan • HotNews.ro

„The Invitation”, un film thriller produs de Sony a reuşit să debuteze pe primul loc în box office-ul nord-american cu încasări de 7 milioane de dolari din 3.114 cinematografe, relatează revista Variety citată de News.ro.

Secventa din „The Invitation” Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Este cel mai slab debut pe primul loc din luna mai 2021, atunci când pandemia de Covid-19 i-a ţinut pe spectatori departe de sălile de cinema iar Spiral încasa doar 4,5 milioane de dolari.

Producţia The Invitation a costat 10 milioane de dolari. Regizat de Jessica M. Thompson, The Invitation o urmăreşte pe Evie (Nathalie Emmanuel din Game of Thrones) care este invitată la casa familiei ei din mediul rural englez, unde descoperă secrete sinistre.

În ciuda recenziilor bune, Three Thousand Years of Longing, cu Idris Elba în rolul unui Djinn şi Tilda Swinton în rolul savantului care primeşte trei dorinţe, a debutat pe locul şapte în clasament cu 2,87 milioane de dolari din 2.436 de locaţii.

Este un rezultat teribil pentru un film care rulează în mii de cinematografe din SUA, potrivit Variety.

„Top Gun: Maverick” și „Bullet Train” rămân printre cele mai vizionate filme în cinematografele nord-americane

Fără concurenţă din partea noilor filme, Bullet Train, Top Gun: Maverick, Dragon Ball Super: Super Hero şi Beast au ocupat primele cinci la box office-ul nord-american.

Bullet Train a ocupat locul doi cu 5,6 milioane de dolari din 3.513 de cinematografe. După o lună pe marele ecran, filmul cu Brad Pitt a generat până în prezent 78 de milioane de dolari.

Bullet Train a strâns, de asemenea, 95,4 milioane de dolari la box office-ul internaţional, vânzările globale de bilete ajungând la 173,4 milioane de dolari.

Thrillerul de la Universal Beast, cu Idris Elba în rol principal, a ocupat locul 3 cu 4,9 milioane de dolari din 3.754 de săli. Filmul a încasat până în prezent 20 de milioane de dolari în America de Nord.

Pe locul patru, Top Gun: Maverick a adunat 4,75 milioane de dolari din 2.962 de cinematografe în al 14-a weekend de la lansare.

Dragon Ball Super: Super Hero, care a ajuns în fruntea box office-ului weekend-ul trecut, a înregistrat o cădere abruptă, până pe locul 5, cu 4,45 milioane de dolari din 3.100 de locaţii.

Topul este completat de Minions: The Rise of Gru pe locul opt, urmat de Thor: Love and Thunder şi Where the Crawdads Sing.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe vești din lumea filmelor și serialelor, plus alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: